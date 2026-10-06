Росія готує новий удар по Україні: у Києві розкрили, на що тепер робитиме ставку Кремль

Росія, ймовірно, готується до нового масованого обстрілу України і продовжує робити ставку на удари по енергетичній та критичній інфраструктурі. Про це заявив колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ракетний удар по Україні. Фото: з відкритих джерел

За його словами, дії Росії свідчать, що Кремль зберігає колишню стратегію тиску на українське населення через пошкодження об'єктів енергетики. Коваленко вважає, що Москва розраховує на перебої з електрикою та опаленням як на фактор, який має посилити тиск на українців.

"Путін все ще вірить у те, що зможе зламати українців через перебите світло і тепло", — написав Коваленко.

Він порівняв нинішню стратегію із початковими очікуваннями російського керівництва на початку повномасштабного вторгнення, коли у Москві розраховували на швидке захоплення Києва. На думку Коваленка, розрахунок на швидкий результат тоді не виправдався, проте підхід Кремля до тиску на Україну принципово не змінився.

При цьому колишній глава ЦПД зазначив, що наслідки війни дедалі частіше зачіпають і територію Росії. Йдеться про атаки безпілотників та інші інциденти, що відбуваються в російських регіонах.

Коваленко не навів конкретних даних про терміни можливої нової атаки або її передбачуваний масштаб. Його заява ґрунтується на оцінці поточних дій Росії.

Українська влада регулярно попереджає про ризик масованих ударів по енергетичній інфраструктурі з наближенням холодного сезону. Росія вже неодноразово використовувала ракети та безпілотники для атак на об'єкти енергетики, що призводило до пошкоджень генеруючих потужностей та перебоїв з електропостачанням.

Таким чином, основна увага зараз прикута до можливої нової хвилі ударів та здатності української ППО захистити енергетичну систему країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звідки знову може вдарити Росія: Київ попереджає про сценарій наступу.



