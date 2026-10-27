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Росія готує масований обстріл уже цього тижня: в які області України полетять ракети

Які об'єкти Росія хоче атакувати на заході України

27 жовтня 2026, 12:43
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Кречмаровская Наталия

Російські війська продовжують підготовку до чергового масованого обстрілу України із залучення стратегічної авіації. 

Росія готує масований обстріл уже цього тижня: в які області України полетять ракети

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

За даними моніторингових каналів, удар може відбутися до кінця цього тижня.

“Сьогодні вранці, борт Ту-160 з аеродрому "Українка" здійснив передислокацію на аеродром "Енгельс", з метою спорядження крилатими ракетами. Ввечері, цей же борт повернеться назад на Далекий Схід. Це вже четвертий відомий споряджений борт Ту-160”, — йдеться у повідомленні. 

Крім цього, зазначається, що розпочалась доставка та спорядження крилатими ракетами бортів Ту-95МС на аеродромі "Українка". Очікується спорядження від 4 до 6 бортів.

“Потенційні цілі: об'єкти енергетики та військово-промислового комплексу на території західних областей, від Закарпаття до Рівного”, — попереджають моніторингові пабліки.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер РФ Володимир Путін 16 жовтня відвідав допоміжний пункт Об'єднаного угруповання військ. На засіданні заслухав доповідь начальник Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

За словами Герасимова, армія Росії розпочала удари по об'єктах енергетики України. Також, зазначив, за планом військових завдаються удари українськими мостами стратегічного призначення.

Під час засідання Путін заявив, що має бути продовжено завдання масованих та групових ударів по об'єктах військово-промислового комплексу та логістичним центрам противника.

Зазначимо, що лідер РФ Володимир Путін не відступає від свого ультиматуму — весь Донбас тільки за початок переговорів.  Політтехнолог Олег Постернак пояснив, що Путін вже втратив точку повернення в попередній стан




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