Росія готує масований комбінований удар на кінець тижня: що відомо

Російські окупаційні війська завершують технічне обслуговування та накопичення боєкомплекту на аеродромах базування своєї дальної авіації, готуючи черговий масштабний наліт на українські міста. Сили протиповітряної оборони та моніторингові групи безперервно відстежують активність на військових об'єктах ворога у глибокому тилу РФ, фіксуючи ознаки підготовки до синхронних пусків.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Військові аналітики та фахівці з відстеження повітряних загроз оприлюднили тривожні дані щодо логістичних переміщень супротивника.

"Масований комбінований удар із залученням стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160 готується на кінець поточного тижня, — діляться оперативною інформацією профільні моніторингові спільноти, закликаючи громадян заздалегідь перевірити готовність домашніх безпекових засобів та не ігнорувати сигнали сирен найближчими днями. Оцінюючи поточний рівень завантаження крилатих снарядів у бомбові відсіки російських літаків, експерти додали: — Росія вже спорядила приблизно 30 крилатими ракетами Х-101 три борти Ту-160, крім того, зафіксовані повністю підготовлені до бойового вильоту бомбардувальники Ту-95МС на Далекому Сході".

Подібна концентрація стратегічних носіїв та одночасне залучення як Ту-95МС, так і рідкісніших надзвукових Ту-160 вказує на те, що Кремль намагатиметься перевантажити українську систему ППО щільними хвилями ракетного вогню.

Головними цілями для таких комбінованих нальотів у осінній період традиційно залишаються об'єкти енергетичного сектору, теплопостачання та великі логістичні хаби в різних областях країни.

Українські Сили оборони, включаючи зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, наразі перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Мешканців усіх регіонів України наполегливо закликають суворо дотримуватися безпекових інструкцій, оперативно реагувати на повідомлення про загрози та негайно спускатися в облаштовані сховища у разі оголошення повітряних тривог, оскільки завчасна готовність є головним чинником для мінімізації наслідків ворожого терору.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді попередили, які міста Росія планує перетворити на непридатні до життя.