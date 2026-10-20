Росія готує масований комбінований удар на кінець тижня: що відомо

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Недилько Ксения
Російські окупаційні війська завершують технічне обслуговування та накопичення боєкомплекту на аеродромах базування своєї дальної авіації, готуючи черговий масштабний наліт на українські міста. Сили протиповітряної оборони та моніторингові групи безперервно відстежують активність на військових об'єктах ворога у глибокому тилу РФ, фіксуючи ознаки підготовки до синхронних пусків.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Військові аналітики та фахівці з відстеження повітряних загроз оприлюднили тривожні дані щодо логістичних переміщень супротивника.
Подібна концентрація стратегічних носіїв та одночасне залучення як Ту-95МС, так і рідкісніших надзвукових Ту-160 вказує на те, що Кремль намагатиметься перевантажити українську систему ППО щільними хвилями ракетного вогню.
Головними цілями для таких комбінованих нальотів у осінній період традиційно залишаються об'єкти енергетичного сектору, теплопостачання та великі логістичні хаби в різних областях країни.
Українські Сили оборони, включаючи зенітно-ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, наразі перебувають у стані підвищеної бойової готовності. Мешканців усіх регіонів України наполегливо закликають суворо дотримуватися безпекових інструкцій, оперативно реагувати на повідомлення про загрози та негайно спускатися в облаштовані сховища у разі оголошення повітряних тривог, оскільки завчасна готовність є головним чинником для мінімізації наслідків ворожого терору.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Раді попередили, які міста Росія планує перетворити на непридатні до життя.