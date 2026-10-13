Росія битиме по Україні новими ракетами: що дізналося ГУР

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Недилько Ксения
Російський оборонно-промисловий комплекс розгорнув роботи над створенням чергової версії своєї аеробалістичної ракети 9-С-7760, відомої в інформаційному просторі як Х-47М2 "Кинджал". Агресор намагається обладнати снаряд новою осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), презентувавши детальну інтерактивну 3D-модель зброї, а також повний перелік її іноземних компонентів та підприємств, що залучені до кооперації.
Ілюстративне фото
Українські військові аналітики наголошують, що конструктивно ця зброя не є унікальною розробкою з нуля.
Головними конструктивними відмінностями авіаційного варіанта є наявність спеціального хвостового обтічника, який скидається відразу після старту двигуна, власна радіолокаційна система наведення (яку в РФ позиціонують як "всепогодну") та інтегрована станція активних перешкод, що працює в парі з системою відстрілу пасток С-200. На сьогодні ворог використовував лише два варіанти спорядження: спеціальне ядерне та проникаюче фугасне в надміцному металевому корпусі, призначене для пробиття бетонних бункерів. Початок розробки осколково-фугасного аналога свідчить про системні технічні прорахунки росіян.
Військова розвідка пов'язує зміну пріоритетів із незадовільними результатами бойового застосування ракет. Оскільки висока точність є критичною саме для пробиття бетону, промах навіть на кілька десятків метрів нівелює сенс використання проникаючої бойової частини.
Додатковим ударом по програмі "Кинджалів" став технологічний глухий кут із авіаційними платформами. Російський авіапром наразі повністю спроможний лише ремонтувати, але не випускати нові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31И чи МіГ-31К, які є єдиними носіями цих ракет, що автоматично обмежує загальний потенціал застосування цієї зброї.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти випустили 9 "Бандеролей" учора ввечері по Харкову, та близько 6 КАБів на Дніпро зранку.