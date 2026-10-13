Росія битиме по Україні новими ракетами: що дізналося ГУР

Російський оборонно-промисловий комплекс розгорнув роботи над створенням чергової версії своєї аеробалістичної ракети 9-С-7760, відомої в інформаційному просторі як Х-47М2 "Кинджал". Агресор намагається обладнати снаряд новою осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), презентувавши детальну інтерактивну 3D-модель зброї, а також повний перелік її іноземних компонентів та підприємств, що залучені до кооперації.

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Українські військові аналітики наголошують, що конструктивно ця зброя не є унікальною розробкою з нуля.





"За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичною 9М723 ОТРК "Іскандер-М"", — констатують у ГУР, описуючи технічні параметри одноступеневого твердопаливного снаряда з інтегрованим бойовим блоком.

Головними конструктивними відмінностями авіаційного варіанта є наявність спеціального хвостового обтічника, який скидається відразу після старту двигуна, власна радіолокаційна система наведення (яку в РФ позиціонують як "всепогодну") та інтегрована станція активних перешкод, що працює в парі з системою відстрілу пасток С-200. На сьогодні ворог використовував лише два варіанти спорядження: спеціальне ядерне та проникаюче фугасне в надміцному металевому корпусі, призначене для пробиття бетонних бункерів. Початок розробки осколково-фугасного аналога свідчить про системні технічні прорахунки росіян.

Військова розвідка пов'язує зміну пріоритетів із незадовільними результатами бойового застосування ракет. Оскільки висока точність є критичною саме для пробиття бетону, промах навіть на кілька десятків метрів нівелює сенс використання проникаючої бойової частини.

"Саме через це у 2026 році ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет", — резюмують у розвідці, додаючи, що Кремль переспрямував фінансування, дефіцитну мікроелектроніку та сировину на масовий випуск звичайних балістичних ракет "Іскандер-М".

Додатковим ударом по програмі "Кинджалів" став технологічний глухий кут із авіаційними платформами. Російський авіапром наразі повністю спроможний лише ремонтувати, але не випускати нові винищувачі-перехоплювачі МіГ-31И чи МіГ-31К, які є єдиними носіями цих ракет, що автоматично обмежує загальний потенціал застосування цієї зброї.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти випустили 9 "Бандеролей" учора ввечері по Харкову, та близько 6 КАБів на Дніпро зранку.