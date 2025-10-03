Росії терміново підготуватися: ЗСУ готові знищити три "ахіллесові п'яти" окупантів

Росія має кілька вразливих місць, що підривають її здатність вести бойові дії, і ЗСУ цілеспрямовано працюють над ураженням цих "ахіллесових п’ят", стверджує полковник запасу, льотчик‑інструктор і військовий експерт Роман Світан.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що таких точок саме три, і до кожної з них Україна поступово підводиться.

За словами Світанa, першочерговою є ситуація в Криму — це оперативно‑географічний "котел", який теоретично можна позбавити російської військової присутності за допомогою далекобійних засобів ураження, щоправда в дуже великій кількості; за відповідних зусиль виведення російських сил звідти може зайняти лише кілька місяців.

Він підкреслив, що звільнення країни має починатися з Криму як відносно менш болезненного варіанту: спочатку удар по інфраструктурі на кшталт Керченського мосту та систем ППО і РЛС, а вже потім — авіаційні дії проти російських позицій.

Світан також зауважив, що після атак українських надводних дронів Чорноморський флот втратив колишню маневреність, а знищення Керченського мосту суттєво ускладнило б росіянам прикриття Криму.

На завершення експерт назвав три ключові "ахіллесові п’яти" РФ: нафтова інфраструктура (яка нині горить і важко прикривається), Москва (яку, за його словами, треба повністю знищити, порівнявши з тим, як росіяни вчинили з Маріуполем) та Крим.

Як вже писали "Коментарі", Росія дедалі більше відчуває наслідки атак на нафтопереробні заводи та західних санкцій. Ці фактори значно послаблюють здатність Кремля продовжувати збройну агресію проти України. Як зазначив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, близько 38% російської нафтопереробки виведено з ладу, що, разом із вимушеним експортом нафти з великим дисконтом, веде до серйозних втрат бюджету.