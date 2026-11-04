Рішення Варшави про посилення кордонів довело Кремль до істерики: що заявили

У ніч проти 3 листопада польським силам безпеки вдалося запобігти черговій російській провокації на кордоні з РФ. Підозрілу активність зафіксували поблизу Калінінградської області, де прикордонники помітили невідомих людей із ліхтарями. Ситуація змусила Варшаву оперативно посилити заходи безпеки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 листопада 2026 року.

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За інформацією прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, інцидент стався в районі населеного пункту Сенпополь у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Польські прикордонники виявили підозрілих осіб уздовж державного кордону, після чого до району негайно направили додаткові сили.

Туск попередив, що Росія може продовжити провокаційні дії, тому країна повинна бути готовою до нових загроз. Варшава вже вживає заходів для посилення охорони кордону на тлі попереджень розвідувальних служб та зростання кількості диверсійних інцидентів у Європі.

У Москві не забарилися з реакцією. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив Польщу та країни Балтії в тому, що вони нібито є головними прихильниками агресивної політики Європи щодо Росії.

Водночас аналітики ISW звертають увагу на характерну тактику Кремля: російські посадовці систематично представляють оборонні заходи європейських держав як загрозу для РФ. При цьому Москва намагається відвернути увагу від власної діяльності, зокрема кібератак і диверсій на території європейських країн.

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