РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні восени та взимку

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Західні розвідки попереджають, що Україна має бути готовою до ворожих ударів восени та взимку. По чому РФ битиме восени та взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Ракета Кинджал. Фото: з відкритих джерел
Військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив в ефірі Ранок.LIVE, що Росія може готувати нову хвилю ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах водопостачання. Частину запланованих атак, ймовірно, могли переорієнтувати з енергетичної інфраструктури на водоканали.
Гетьман припустив, що росіяни могли спочатку планувати атаки по енергетичних об’єктах, зокрема теплоелектроцентралях у Києві, однак згодом переорієнтували частину ракет.
Він пояснив, що проблеми з водопостачанням можуть позначитися і на роботі систем теплопостачання.
За його словами, удари по водоканалах також можуть створити екологічні проблеми через порушення роботи систем водовідведення.
Експерт зауважує, не виключено, що подібні удари можуть масштабуватися та поширитися на об’єкти водопостачання в інших регіонах України.
Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап зазначив, цієї зими країна-агресор Росія готова кинути в бій одночасно всі наявні засоби ураження – балістичні ракети, крилаті ракети та дрони, — аби виснажити українську протиповітряну оборону дешевими цілями, поки дорогі ракети-перехоплювачі закінчуються.
За його словами, у Росії справді накопичилися проблеми з одним із типів ударної зброї, хоча стратегічна авіація зберігає здатність підіймати в повітря цілі ескадрильї.
Аналітик підкреслює, що навіть ці крилаті ракети значною мірою є інструментом відволікання протиповітряної оборони, а не самостійною загрозою.
На його думку, головна вразливість української протиповітряної оборони — не брак технологій, а ціна кожного перехоплення.
Також видання "Коментарі" повідомляло – "пекельні санкції" проти Росії: чим закінчилося фінальне голосування Палати представників.