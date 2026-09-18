РФ зробить ставку на виснаження: розкрито сценарій ударів по Україні восени та взимку

Західні розвідки попереджають, що Україна має бути готовою до ворожих ударів восени та взимку. По чому РФ битиме восени та взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Ракета Кинджал. Фото: з відкритих джерел

Удари по водоканалах можуть створити екологічні проблеми

Військовий оглядач та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив в ефірі Ранок.LIVE, що Росія може готувати нову хвилю ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах водопостачання. Частину запланованих атак, ймовірно, могли переорієнтувати з енергетичної інфраструктури на водоканали.

Гетьман припустив, що росіяни могли спочатку планувати атаки по енергетичних об’єктах, зокрема теплоелектроцентралях у Києві, однак згодом переорієнтували частину ракет.

"Я впевнений, що вони хотіли бити по енергопостачальних об’єктах, по ТЕЦ, ну, щонайменше в Києві, переорієнтували ракети на удари по водоканалу", — сказав військовий оглядач.

Він пояснив, що проблеми з водопостачанням можуть позначитися і на роботі систем теплопостачання.

"Ми ж розуміємо, що водопостачання, теплопостачання в наші квартири, воно йде водою, теплою водою. Якщо буде проблема безпосередньо з водою, то працює чи не працює електрика – вже теплопостачання, батареї, як вони нагріються, якщо немає води", — зазначив Гетьман.

За його словами, удари по водоканалах також можуть створити екологічні проблеми через порушення роботи систем водовідведення.

Експерт зауважує, не виключено, що подібні удари можуть масштабуватися та поширитися на об’єкти водопостачання в інших регіонах України.

Росіяни роблять ставку на все, що у них є

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап зазначив, цієї зими країна-агресор Росія готова кинути в бій одночасно всі наявні засоби ураження – балістичні ракети, крилаті ракети та дрони, — аби виснажити українську протиповітряну оборону дешевими цілями, поки дорогі ракети-перехоплювачі закінчуються.

За його словами, у Росії справді накопичилися проблеми з одним із типів ударної зброї, хоча стратегічна авіація зберігає здатність підіймати в повітря цілі ескадрильї.

"Росіяни роблять ставку на все, що у них є. Вони стали рідше використовувати "Кинджали", оскільки є проблеми як з носіями, так і з самою ракетою, яка виявилася не настільки вдалою. Водночас у них зберігається здатність стратегічної авіації піднімати в повітря шість-вісім літаків, приблизно по чотири ракети на кожному, і завдавати ударів крилатими ракетами", — зазначив він.

Аналітик підкреслює, що навіть ці крилаті ракети значною мірою є інструментом відволікання протиповітряної оборони, а не самостійною загрозою.

На його думку, головна вразливість української протиповітряної оборони — не брак технологій, а ціна кожного перехоплення.

"Якщо у нас недостатньо систем для збивання балістичних ракет і ми витрачаємо на реактивні "Шахеди" дорогі ракети — як авіаційні, так і наземні, — виникає проблема. У повітрі це, наприклад, AIM-9 Sidewinder, але їх багато на літак не підвісиш. Тому використовуються й AIM-120. Навіть старі версії — це все одно ракети, які коштують близько мільйона доларів", — пояснив Криволап.

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