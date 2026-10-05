РФ жорстко вдарила дронами по судну Ердогана: моторошні деталі про жертви і наслідки

Російські військові атакували цивільне судно, яке перевозило українську кукурудзу, у нейтральних водах. Для удару окупанти застосували два безпілотники. Судно належить Туреччині, а серед членів екіпажу були громадяни Азербайджану та Індії.

Фото: з відкритих джерел

Про атаку повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наслідки удару виявилися трагічними: капітан судна загинув, ще одна людина наразі вважається зниклою безвісти. Водночас одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати. Один із них отримав поранення.

Український президент наголосив, що Київ уже неодноразово виступав із пропозиціями, спрямованими на зниження напруженості та забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі. Ініціативи щодо посилення безпеки надходили також від інших держав.

Однак, за словами Зеленського, Москва продовжує діяти всупереч таким закликам і створює нові загрози для цивільного мореплавства та міжнародної продовольчої безпеки.

Президент підкреслив, що Росія замість забезпечення нормального проходження цивільних суден продовжує застосовувати силу. На його думку, для припинення подібних атак необхідний потужний міжнародний тиск на Кремль.

Окремо Зеленський звернув увагу на глобальні наслідки таких дій. Безпечне транспортування продовольства Чорним морем має значення не лише для України чи країн регіону, а й для світового продовольчого ринку.

Раніше Туреччина передавала Україні та Росії власні пропозиції щодо зниження напруженості в Чорному морі. Йшлося про можливі кроки, які мали б сприяти безпечнішому судноплавству та зменшенню ризиків для торговельних суден.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжуватиме завдавати ударів по Україні, доки матиме для цього ресурси. Тому Києву потрібно не лише захищатися, а й системно бити по економічній основі російської війни. Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній.