РФ відмовилася припинити бої на нинішній лінії фронту: озвучено приголомшливий прогноз війни

Очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров категорично відкинув пропозицію Києва щодо припинення бойових дій для початку переговорного процесу щодо припинення війни. Свою позицію міністр закордонних справ країни-окупанта аргументував неможливістю покладатися лише на усні домовленості. Чого тепер чекати від розвитку подій у війні? Видання "Коментарі" вирішило з'ясувати версії трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

На думку ChatGPT, російське керівництво вважає, що зберігає військову ініціативу на окремих ділянках фронту та може використати час для подальшого тиску на Україну. У найближчі місяці слід очікувати продовження інтенсивних боїв, ракетних ударів і атак дронами.

Водночас жорстка риторика не означає повної відмови від дипломатії. Кремль може використовувати її як інструмент тиску перед можливими переговорами зі США та іншими міжнародними посередниками. Найбільш реалістичним сценарієм наразі залишається затяжне протистояння, де військові дії поєднуватимуться з дипломатичною боротьбою.

За оцінкою Gemini, слова Лаврова фактично підтверджують стратегію Кремля на війну виснаження. Росія робить ставку на тривалий конфлікт, сподіваючись на ослаблення західної підтримки України. Це може означати продовження наступальних дій на фронті, масоване використання авіації, ракет і дронів, а також спроби посилити тиск на український тил та енергетичну інфраструктуру.

У свою чергу Copilot вважає, що відмова від заморожування війни свідчить про відсутність перспектив швидкого дипломатичного врегулювання. Москва прагне нав’язати свої умови силовим шляхом, що підвищує ризик нових наступальних операцій. Для України ключовими факторами залишаються підтримка союзників, зміцнення обороноздатності та збереження стійкості держави в умовах тривалого протистояння.

Таким чином, усі три версії ШІ переконані, що на припинення бойових дій у найближчому майбутньому точно не варто сподіватися, оскільки нинішня стратегія режиму Володимира Путіна спрямована на повне виснаження України у моральному і матеріальному плані.

Портал "Коментарі" вже писав, що у польському уряді вважають, що Варшава та Київ здатні самостійно врегулювати суперечності, які виникли останнім часом у двосторонніх відносинах. Про це заявив речник уряду Польщі Адам Шлапка, коментуючи можливість залучення Європейської комісії до посередницької ролі між двома країнами.