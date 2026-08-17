РФ вдарила небезпечними ракетами по Молдові: приголомшливі деталі інциденту

Удень 17 серпня російські війська завдали удару по Одеській області, використавши баражуючі боєприпаси "Бандероль" та реактивні безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Про наслідки обстрілу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, внаслідок влучання повністю зруйновано дах будинку, а вибухова хвиля пошкодила також кілька сусідніх приватних осель. Інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. На місці події працюють екстрені та профільні служби.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці події працюють всі відповідні служби", — повідомив Олег Кіпер.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух "Бандеролей" у напрямку Чорноморська та Одеси. Згодом військові повідомили, що один із таких боєприпасів після перебування над Одещиною перетнув державний кордон і полетів у бік Молдови. Подальший маршрут апарата та його доля наразі невідомі.

Атака відбулася на тлі попереджень про можливе посилення російських ударів напередодні Дня Незалежності України. Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко не виключив, що РФ може готувати масований удар 24 серпня, однак зазначив, що точніші висновки можна буде зробити лише напередодні.

За його словами, Москва може прив'язувати свої дії до символічних дат, але конкретний сценарій залежить від низки факторів, зокрема дипломатичної ситуації та активності російських військових об'єктів.

"Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів зв'язку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати. Сьогодні прогнозувати щось дуже важко, бо все залежить від кількох людей у Москві та від дипломатичних перемовин", — зазначив Костенко.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має критично мало перехоплювачів для американських комплексів Patriot, які є ключовою системою протидії російським балістичним ракетам. За даними CNN, українські військові змушені економити боєкомплект: окремі установки тривалий час не застосовують саме через нестачу ракет.