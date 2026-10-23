РФ тримає 40-тисячну регулярну армію навпроти цілої області України: військовий нажахав заявою

Російські війська продовжують атакувати прикордоння Сумської області, зосереджуючи найбільшу активність у Хотінській та Юнаківській громадах. Окупанти практично щодня намагаються проводити штурми, однак Сили оборони України відбивають ці атаки. Попри значні втрати в особовому складі та техніці, Росія утримує навпроти Сумщини угруповання чисельністю близько 40 тисяч військових. Про це розповів полковник Іван Шевцов, начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон".

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За його словами, підрозділ понад два роки виконує бойові завдання на Сумщині, зокрема на Курському та Північно-Слобожанському напрямках.

На інших ділянках прикордоння російські війська переважно застосовують артилерію та ударні безпілотники, обстрілюючи населені пункти. Однією з головних цілей противника залишається створення буферної зони вздовж державного кордону України.

"Задача ворога — створити 20–30-кілометрову буферну зону вздовж лінії державного кордону. І вже понад два роки ворог намагається цю свою мрію здійснити. Але завдяки успішній, ефективній роботі як нашої бригади, так і інших підрозділів Сил оборони ворогу це не вдається", — наголосив Шевцов.

За оцінкою полковника, чисельність російського угруповання залишається приблизно на тому самому рівні. Водночас командування РФ змушене постійно змінювати особовий склад, компенсуючи втрати, яких окупанти зазнають під час бойових дій.

"На сьогодні професійна регулярна армія стоїть навпроти Сумщини. Вона не збільшується, як і раніше, це близько 40 тисяч особового складу, але постійно здійснюються ротації. Передусім через те, що тут ворог несе досить великі втрати як в особовому складі, так і в техніці. І потрібно ці всі втрати постійно поновлювати", — пояснив військовий.

Портал "Коментарі" вже писав, що вранці 23 жовтня російські війська завдали удару по Волинській області, застосувавши реактивні безпілотники. У Луцьку протягом ранку неодноразово чули вибухи, а згодом у місті та інших населених пунктах регіону почали повідомляти про перебої з електропостачанням.