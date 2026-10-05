РФ розробила швидку, дешеву та смертоносну зброю для ударів по Україні: деталі

Росія розширює лінійку реактивних ударних засобів проти України. Однією з нових розробок стала "Дань-Т" — порівняно невеликий боєприпас, що барражує, який, за наявними даними, вже використовується у війні. Про нову систему раніше повідомляли українські та зарубіжні джерела.

Ракета Дань-Т. Фото: з відкритих джерел

Зовні апарат нагадує невелику крилату ракету: витягнутий корпус, стрілоподібні крила та класичне хвостове оперення. Його маса оцінюється приблизно 268-270 кг. Заявлена дальність становить близько 450–500 км, а швидкість – до 500 км/год. При цьому бойова частина може сягати приблизно 130-135 кг.

Особливість "Дань-Т" полягає у характеристиках, а й у потенційної вартості виробництва. Боєприпас створювався з використанням існуючих російських технічних рішень. Як одна з основ розглядається повітряна мета "Дань-М", раніше призначена для тренувань розрахунків ППО.

Нову систему також порівнюють із S8000 "Бандероль". За даними українських аналітиків, "Дань-Т" може виявитися приблизно на 35% дешевшим, що робить її привабливою для масового виробництва.

Ще одна особливість – можливість застосування із різних повітряних платформ. Повідомляється про використання гелікоптерів, а також про підготовку інтеграції з літаками.

Для України поява таких засобів означає ускладнення роботи протиповітряної оборони. Росія одночасно застосовує повільні безпілотники та більш швидкісні реактивні апарати, змушуючи ППО реагувати на різні типи цілей.

Головне питання тепер – масштаби виробництва. Раніше звучали оцінки про плани випустити тисячі "Дань-Т" найближчими роками, проте ці показники поки що слід розглядати як заявлені чи прогнозовані, а не як підтверджений обсяг випуску.

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