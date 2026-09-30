РФ планує атакувати Україну «Калібрами»: моніторингові канали попередили, які області під прицілом

Російські окупаційні війська ведуть активну підготовку до чергового повітряного нападу на територію України. За наявною інформацією, загарбники планують завдати ракетного або комбінованого удару, цілячись по об'єктах у центральних та східних регіонах нашої держави.

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Джерела повідомляють, що цього разу підрозділи РФ збираються задіяти високоточне озброєння з віддаленого регіону.

"Мова про КР морського базування Калібр з Каспійська", — наголошують військові аналітики, закликаючи мешканців потенційно небезпечних областей бути максимально уважними до сигналів повітряної тривоги.

Особливу небезпеку становить той факт, що агресор досі утримує значні резерви смертоносного заліза, які не були випущені під час попередньої хвилі атак. Спостерігачі зазначають, що під час останнього нічного обстрілу ворог задіяв далеко не весь свій потенціал.

"До того ж нагадую, що ворог не використав наявний оперативний запас в АЧМ", — попереджають фахівці.

Вони акцентують, що ці ракети в Азово-Чорноморському морському басейні спочатку "планував застосувати в обстрілі, який припав на цю ніч". Відповідно, загроза одночасного пуску як із Каспійського, так і з Чорного морів залишається надзвичайно високою. Наразі ведеться безперервне відстеження стратегічної авіації та носіїв ракетного озброєння ворога. "Деталі будуть за їх наявності", — резюмують моніторингові пабліки, обіцяючи оперативно інформувати про зміну обстановки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні зранку у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів через чергову повітряну атаку російських військ. За попередніми даними, окупанти випустили по місту дві балістичні ракети, запуск яких зафіксували з району Таганрога (РФ).

