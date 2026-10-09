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РФ накрила вогнем великий обласний центр: що відомо про загиблих та поранених

Внаслідок російського удару керованою авіабомбою було пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, а також спалахнули автомобілі

9 жовтня 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Російські терористичні війська в п'ятницю вранці, 9 жовтня, завдали ударів по Запоріжжі. Внаслідок ворожого обстрілу ворог у місті загинула людина та постраждали. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram голови Запорізької ОВ Михайла Семікіна.

РФ накрила вогнем великий обласний центр: що відомо про загиблих та поранених

Удар по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Чиновник розповів, що ворог потрапив житловим будинком. Проте згодом уточнив, що попадання сталося біля багатоповерхівки.

Вже тоді Семикін написав, що через ворожу атаку поранено людину. Згодом стало відомо про жертву та збільшення постраждалих.

"Від ворожого удару загинув чоловік. Двоє людей поранено", — йдеться у повідомленні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зранку 6 жовтня у Запоріжжі стався удар мостом через Дніпро. Після атаки рух із переправи тимчасово перекрили, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Внаслідок події постраждали двоє людей – чоловіки 43 та 54 років. Обох було госпіталізовано. За інформацією місцевої влади, їхній стан оцінюється як легкий.                                                                                                                         

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська вдень 3 жовтня завдали авіаційного удару по Сумах. За попередньою інформацією, окупанти випустили містом чотири керовані авіаційні бомби. Про атаку повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.                         

За його словами, потрапляння було зафіксовано одразу на двох локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району.




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Джерело: https://t.me/zoda_gov_ua/68208
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