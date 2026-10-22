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РФ може втратити рекордну кількість військових: на коли припали 3 з 5 найкривавіших днів

Втрати російської армії на фронті різко зросли: український паблік прогнозує понад 50 тисяч убитих та поранених окупантів за місяць

22 жовтня 2026, 12:35
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Кравцев Сергей

Жовтень може стати одним із найважчих місяців для російської армії за кількістю втрат особового складу. За оцінкою українського Telegram-каналу Ukraine context, який пов'язують із главою Офісу президента Кирилом Будановим, за місяць Росія може втратити понад 50 тисяч військовослужбовців убитими та пораненими.

РФ може втратити рекордну кількість військових: на коли припали 3 з 5 найкривавіших днів

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"І це і є ті самі "реалії на землі", про які чомусь останнім часом не згадує російське керівництво", — йдеться у повідомленні каналу.

Окрему увагу автори публікації звернули на дані Генерального штабу ЗСУ за 21 жовтня. Згідно з українською військовою статистикою, за добу російські війська втратили близько 2250 військовослужбовців. Це найвищий добовий показник за період повномасштабного вторгнення.

У Генштабі також зазначили, що три з п'яти днів із найбільш високими заявленими втратами російських сил припали на вересень та жовтень 2026 року. Крім 21 жовтня, до цього списку увійшли 18 жовтня з показником 2100 осіб і 27 вересня, коли повідомлялося про 2090 втрат. Для порівняння, 19 грудня 2024 року українська сторона оцінювала втрати противника у 2200 осіб, а 28 листопада того ж року – у 2030 році.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку 2026 року російська армія втратила близько 363 820 військовослужбовців. Загальні заявлені втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення досягли 1572790 осіб.

Ці цифри відображають оцінки українського військового командування та не означають, що всі зазначені військовослужбовці загинули: статистика включає вбитих та поранених. Незалежне підтвердження повного масштабу втрат немає.

Якщо жовтневий прогноз Ukraine context підтвердиться, місяць стане ще одним свідченням найвищої ціни, яку російська армія платить за продовження війни проти України.

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