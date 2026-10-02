РФ може пошкоджувати мости новою зброєю: екссперт попередив про небезпечний сценарій

Наслідки ударів по мостових конструкціях можуть бути значно серйознішими, ніж це видно під час первинного огляду. Частина пошкоджень може залишатися прихованою всередині конструкції, через що заздалегідь визначити терміни відновлення споруди практично неможливо. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів транспортний експерт Дмитро Беспалов.

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За його словами, багато залежить від типу зброї, яку застосовує Росія. Беспалов припустив, що нові засоби ураження потенційно можуть становити загрозу не лише для бетонних елементів мостів, а й для сталевих конструкцій.

"Росіяни створили для дронів певний кумулятивний ріжучий заряд. Я одразу подумав: якщо вони розробляли його для опор ЛЕП і кабелів, то теоретично такий принцип може використовуватися й проти вант — сталевих тросів мосту", — зазначив експерт.

Водночас Беспалов наголосив, що сучасна зброя постійно розвивається, а реального досвіду щодо впливу систематичних ударів на подібні споруди недостатньо. Антонівський міст на Херсонщині, за його словами, певною мірою можна вважати винятком, однак технології ураження відтоді змінилися.

"Фактично ніхто не випробовував у реальних умовах, що відбуватиметься з такими спорудами під систематичними ударами сучасної зброї", — пояснив Беспалов.

Окрема проблема — приховані дефекти. Під час первинного огляду можна побачити пошкодження бетону, однак внутрішні порушення конструкції можуть проявитися пізніше. За систематичних атак вони здатні накопичуватися, а фахівцям може знадобитися тривала експертиза, щоб визначити безпечність подальшої експлуатації.

Водночас повністю закрити міст для детального обстеження Київ наразі не завжди може собі дозволити.

"В нинішніх умовах Київ не може собі цього дозволити. Це теж створює небезпеку — затори, повітряні атаки тощо", — наголосив експерт.

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