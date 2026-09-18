РФ масово запускає по Україні "навчальну балістику": у чому найбільша загроза

Росія останніми місяцями різко збільшила застосування проти України ракет RM48U, які спочатку створювалися не для повноцінного бойового застосування, а для підготовки розрахунків протиповітряної оборони. Про це пише Reuters, проаналізувавши дані української розвідки.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Масштаб використання цих боєприпасів виявився особливо помітним літом. У липні російські війська запустили Україною 158 балістичних і гіперзвукових ракет — це максимальний місячний показник з початку повномасштабної війни. З них 87 припали на RM48U.

У перші вісім днів серпня Росія здійснила ще 70 запусків ракет цього класу, причому 36 із них були RM48U. Таким чином, у липні та на початку серпня такі боєприпаси становили більше половини від загального числа запусків балістичних і гіперзвукових ракет.

RM48U відрізняється від більш відомих російських ракет "Іскандер". Спочатку цей боєприпас призначався на навчання підрозділів ППО. Ракета рухається балістичною траєкторією, проте, за оцінками українських фахівців, поступається більш сучасним російським системам за точністю і потужністю. Можливе середнє відхилення від заданої мети оцінюється приблизно 300 метрів.

При цьому використання дешевших RM48U може дозволяти російській армії заощаджувати запаси більш дорогих та складних ракет. Серед них – "Іскандери", північнокорейські KN-23 та інші сучасні засоби поразки.

Reuters зазначає, що така тактика може свідчити про прагнення Москви зберегти найпотужніші боєприпаси для майбутніх масованих атак. Зокрема, може йтися про підготовку до ударів у зимовий період.

Таким чином, незвичайний вибір ракет може бути пов'язаний не лише з поточними потребами російської армії, а й із спробою перерозподілити обмежені ракетні запаси. При цьому менша точність RM48U не виключає їх використання для ударів по великих об'єктах, де відхилення від точки прицілювання може мати менше значення.

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