РФ готує удар, про який Україна ще не знає: розкрито страшні деталі таємного документу Путіна



















Російський документ із нібито планом масштабної атаки по українській енергетиці викликає серйозні запитання. У ньому йдеться про використання сотень дронів, понад тисячу авіабомб та десятків балістичних ракет для ураження десятків об’єктів енергетичної інфраструктури України.

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Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко закликав не сприймати оприлюднений документ як безумовне підтвердження майбутнього російського удару. На його думку, у переліку озброєння є невідповідності, які змушують сумніватися в тому, що документ повністю відображає реальні плани російського командування.

Зокрема, експерт звернув увагу на наявність "Кинджалів", які, за його словами, останнім часом російські військові використовують значно рідше. Коваленко пов’язує це з появою української системи РЕБ "Ліма", яка, за його оцінкою, продемонструвала здатність впливати на такі ракети.

"Документ, звісно, занепокоєння якесь створює, але до нього дуже багато питань. Здається, що в цьому документі багато чого не дорозповіли, багато чого не допоказали", – зазначив експерт.

Коваленко припустив, що Росія може готувати іншу кампанію терору із застосуванням озброєння, яке не фігурує в оприлюдненому документі. Водночас він не виключає і інформаційного компонента.

За словами оглядача, публікація подібних матеріалів може створювати психологічний тиск на українців і формувати відчуття неминучості масштабних атак.

"Дивіться, все у вас буде погано. Здавайтеся вже зараз, погоджуйтесь на все", – описав можливий інформаційний ефект Коваленко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що повідомлення про можливе повернення генерала Сергія Суровікіна до активної роботи в російській армії привернуло увагу через його роль у масованих ударах по Україні. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, однак, закликає не перебільшувати значення цього призначення, доки не зрозуміло, яку саме посаду може отримати генерал.