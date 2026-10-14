РФ фактично розстрілювала міста: Ігнат відповів, чи попередили партнери про запуск балістики

Російська армія під час масованої нічної атаки на Україну використала велику кількість балістичних ракет, спрямованих, зокрема, на енергетичну інфраструктуру. Іноземні партнери не попередили українську сторону про першу хвилю балістичних пусків, проте перед наступними трьома хвилями інформація вже надходила. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: із відкритих джерел

За його словами, перше повідомлення про відсутність попереджень від партнерів щодо балістичної загрози українська сторона оприлюднила близько 22.40. Згодом, під час наступних трьох хвиль атак, надійшли дані щодо застосування Росією балістичних ракет.

Гнат звернув увагу на масштаб застосування такого озброєння. За його оцінкою, однією з особливостей атаки стала велика кількість ракет, що летіли балістичною траєкторією. При цьому, як зазначив представник Повітряних сил, не всі запущені ракети досягли намічених цілей.

Він повідомив про чотири влучення, не уточнивши у наведеному коментарі повний перелік уражених об'єктів та обставини кожного удару.

Російські війська застосовували різні типи ракет, включаючи засоби комплексу С-400 та гіперзвукові ракети "Циркон". Гнат пояснив, що використання різних видів озброєння дозволяє противнику формувати масовані атаки з кількох напрямків.

За словами військового, вартість ракет також різниться, проте російська армія продовжує використовувати різноманітні засоби поразки для ударів по українській території.

Основними цілями атаки, згідно з заявою Ігната, стали енергетичні об'єкти України. Подібні удари створюють загрозу стабільній роботі критичної інфраструктури та підвищують навантаження на системи протиповітряної оборони.

Окрема увага викликає питання своєчасного обміну інформацією про ракетну загрозу між Україною та міжнародними партнерами. Гнат підтвердив, що попередження щодо наступних хвиль надходили, але причини відсутності початкового повідомлення у його коментарі не уточнювалися.

Таким чином, нічна атака продемонструвала масштаб застосування Росією балістичного озброєння та важливість оперативного інформування про повітряні загрози.

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