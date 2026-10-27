Режим тиші під загрозою: що повідомили у ЗСУ про ситуацію під час евакуації з Олешок

Російські військові на даний момент дотримуються режиму тиші в районі проведення гуманітарної місії з евакуації жителів окупованих Олешок у Херсонській області. Про це повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль.

Олешки. Фото: з відкритих джерел

За його словами, станом на 9:00 супротивник не порушував встановлених обмежень. Режим тиші запроваджено у зв'язку із проведенням гуманітарної операції, спрямованої на евакуацію цивільного населення з міста, розташованого на лівому березі Дніпра.

"Морська піхота продовжує уважно стежити за розвитком ситуації та контролювати зміни в оперативній обстановці", — наголосив Дрогаль.

В українському військовому корпусі також запевнили, що у разі суттєвих змін ситуація буде оперативно доведена до відома громадськості.

Олешки знаходяться на тимчасово окупованій території Херсонської області. Проведення гуманітарних заходів у таких умовах потребує особливого контролю за безпекою цивільних осіб, оскільки ситуація на лінії бойового зіткнення може змінюватись.

Наразі українська сторона повідомляє про дотримання режиму тиші у районі евакуації. При цьому інформації про тривалість дії обмежень та кількість мешканців, яких планується вивезти в рамках місії, у заяві не наводиться.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від того, чи вдасться зберегти безпечні умови для проведення гуманітарної операції. Українські морські піхотинці продовжують спостерігати за обстановкою та обіцяють інформувати про можливі зміни.

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