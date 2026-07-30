Резерви Путіна остаточно на межі: озвучено тривожну заяву про наслідки мобілізації у РФ



















У Росії знову з'являються повідомлення про примусову відправку чоловіків на війну. Зокрема, у Пензенській області місцеві жителі заявляють про випадки силового затримання чоловіків та примушування їх до підписання контрактів із російською армією. За словами політолога Ігоря Рейтеровича, такі факти можуть свідчити про дедалі серйозніші проблеми Кремля з поповненням особового складу.

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За інформацією, яка надходить із селища Башмаково, місцеві мешканці навіть почали організовано протидіяти вербувальникам і захищати чоловіків від примусового вивезення до військкоматів. Жителі стверджують, що силовики затримують людей просто на вулицях, після чого змушують підписувати контракти на службу.

Рейтерович зазначає, що Росія офіційно не запровадила воєнний стан, тому юридичних підстав для загальної мобілізації немає.

"Оскільки в них немає правового режиму воєнного стану, цих чоловіків просто затримують на вулиці, везуть до військкоматів і змушують підписувати контракти", – пояснив політолог.

На його думку, подібні випадки свідчать про те, що добровольців уже бракує, а фінансові стимули більше не забезпечують потрібної кількості новобранців.

"По факту в них є проблеми з поповненням. Збройні сили України вибивають більше, ніж вони набирають", – наголосив Рейтерович.

Водночас експерт застеріг, що ця тенденція має і потенційно небезпечний бік для України. Якщо ситуація не зміниться, Кремль може вдатися до більш жорстких рішень.

"Якщо така ситуація розвиватиметься й надалі, Путін може наважитися на реальну мобілізацію. Найімовірніше, це станеться вже після виборів до Держдуми – наприкінці вересня або на початку жовтня", – вважає політолог.

Водночас, за словами Рейтеровича, труднощі з комплектуванням російської армії можуть свідчити про поступове виснаження військового потенціалу РФ. Якщо російські втрати й надалі перевищуватимуть темпи набору нових військових, навіть найближче оточення Володимира Путіна може дійти висновку, що продовження війни не має стратегічної перспективи.

"Якщо така тенденція збережеться, то, можливо, вже навіть для найближчого оточення Путіна стане очевидним, що війна не має перспектив і треба думати, як із неї виходити", – підсумував Рейтерович.

Портал "Коментарі" вже писав, що підсумки переговорів президентів України та США можуть свідчити про поступову зміну американської стратегії щодо війни, розв'язаної Росією. Про це заявив політолог Тарас Загородній, аналізуючи зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні.