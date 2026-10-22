Рейди за українські паспорти та погрози батькам: ГУР розкрило, який терор влаштовує РФ в окупації

У перші десять днів жовтня 2026 року на тимчасово окупованих теренах України пройшов черговий етап операції "Нелегал-2026". Російські правоохоронці діяли спільно з ФСБ, перевіряючи місцевих мешканців та виявляючи тих, хто не отримав паспорт РФ. Про це заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ФСБ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ГУР, українців без російських документів окупаційна влада зараховує до "іноземних громадян" і намагається застосовувати до них міграційне законодавство Росії. Розвідка вважає, що подібні заходи вживаються для примусової паспортизації населення та посилення контролю над захопленими територіями.

Серед можливих наслідків відмови від російського громадянства ГУР називає примусове видворення, незаконне присвоєння майна та звільнення з роботи. За оцінкою відомства, таким чином Росія прагне витіснити місцевих жителів та створити умови для переселення на окуповані території своїх громадян.

Особливу тривогу спричиняє ситуація в окупованій частині Луганської області. Як стверджує українська розвідка, російські силовики перевіряють документи навіть у неповнолітніх та намагаються змусити дітей отримувати паспорти РФ. У разі відмови батькам, за даними ГУР, загрожують штрафами, позбавленням волі та позбавленням батьківських прав.

Таким чином, питання документів перетворюється на інструмент тиску на сім'ї. Люди, які не погоджуються приймати російське громадянство, можуть зіткнутися з загрозами та ризиком втрати житла.

ГУР розцінює такі дії як інструмент етноциду, спрямований на зміну складу населення тимчасово окупованих територій. При цьому наведені відомості відображають оцінку української розвідки.

Операція "Нелегал-2026", як зазначає відомство, проводиться не лише на захоплених українських теренах, а й у самій Росії. Там перевірки торкаються трудових мігрантів, яких, за даними ГУР, можуть схиляти до підписання контрактів для служби у російській окупаційній армії.

Повідомлення про рейди знову порушують питання про становище українців під окупацією та тиск, з яким стикаються жителі, які відмовляються від нав'язаного ним російського громадянства.

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