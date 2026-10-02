Рекордні втрати без просування: у США розкрили, скільки тисяч військових РФ втратила у вересні

Російські війська у вересні 2026 року могли зазнати понад 46 тисяч втрат особового складу – це максимальний місячний показник з початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, російська армія втратила за місяць 46 320 військовослужбовців.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Вересень став уже третім місяцем поспіль, коли російські втрати перевищували позначку 40 тисяч осіб. При цьому Москва не змогла компенсувати масштабу втрат помітним територіальним просуванням.

Інститут вивчення війни (ISW) зазначає, що російські сили у вересні, ймовірно, у кращому разі не отримали суттєвих територіальних переваг в обмін на втрати. Більше того, з урахуванням української операції Vivaldi, російська армія, ймовірно, завершила місяць із чистою втратою території.

Точний розмір територіальних змін визначити складно. Основна причина – невизначеність щодо того, коли саме українські війська звільнили окремі райони на околицях Лимана. Частину успіхів Vivaldi досягли до вересня, хоча відомості про операцію почали з'являтися саме у вересні.

Таким чином, російська армія продовжує стикатися з проблемою, коли значні втрати особового складу не супроводжуються порівнянними територіальними результатами. ISW також вказує на дефіцит поповнень, що зберігається.

За оцінкою інституту, російська система набору військовослужбовців, що діє, продовжує залучати менше людей, ніж необхідно для компенсації поточних втрат. Це означає, що збереження нинішньої інтенсивності бойових дій створює додаткове навантаження на систему комплектування російської армії.

На цьому фоні вересневі показники стали особливо показовими: понад 46 тисяч заявлених втрат припали на місяць, коли російські війська одночасно зіткнулися з українськими контратаками та втратою позицій на окремих ділянках фронту.

ISW наголошує, що оперативні результати російської армії необхідно оцінювати з урахуванням невизначеності довкола точних термінів українських територіальних успіхів. Проте загальна тенденція, за даними інституту, залишається помітною: російські втрати зростають, тоді як темпи поступу суттєво знизилися.

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