Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакувати Київську область. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще троє жителів дістали травми. Руйнування та пошкодження зафіксували у чотирьох районах регіону. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Фото: з відкритих джерел

Загалом через ворожі удари постраждав 21 об’єкт. Серед пошкодженого майна — 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, адміністративні приміщення, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі російська атака пошкодила два приватні будинки й автомобіль. У Бучанському районі зафіксували руйнування дев’яти приватних домоволодінь, двох транспортних засобів і складської споруди.

У Білоцерківському районі пошкоджень зазнали адміністративна будівля, будинок культури, заклад освіти та автомобіль. Водночас у Фастівському районі внаслідок російського удару постраждав об’єкт інфраструктури.

Окремо повідомлялося про пожежу, яка спалахнула у складській будівлі в Бучанському районі після атаки російських безпілотників. За інформацією очільника КМВА Тимура Ткаченка, на місце події прибули підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники працювали над ліквідацією займання.

За попередніми даними, безпосередньо на місці пожежі загиблих і постраждалих не було. Водночас загальні наслідки російських атак на Київщину за добу включають одну загиблу людину та трьох травмованих жителів області.

Портал "Коментарі" вже писав, що домовленості між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо нафти можуть мати не лише економічний, а й політичний підтекст. Експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що Кремль може намагатися використати зацікавленість американського президента у вигідних бізнесових проєктах, щоб впливати на його рішення щодо України.