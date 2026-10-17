Реактивні «Шахеди» втрачають перевагу: Зеленський розкрив, хто збиває більшість дронів РФ

Українська авіація залишається найефективнішим засобом протидії російським реактивним дронам типу "Шахед". За словами президента Володимира Зеленського, з її приводу припадає від 55% до 60% збитих безпілотників цього типу. Про це глава держави повідомив під час онлайн-брифінгу у WhatsApp.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зеленський зазначив, що Україна посилює можливості винищувачів F-16, зокрема, збільшує запаси 20-міліметрових боєприпасів. За його словами, раніше досягнуті домовленості з Міністерством оборони дають змогу отримувати необхідну кількість снарядів, ефективність яких президент оцінив позитивно.

"Сьогодні 55-60% усіх збитих реактивних "Шахедів" припадає на авіацію. Це вдале рішення, воно працює", – заявив Зеленський.

При цьому, українська сторона розраховує розширити арсенал засобів перехоплення. Президент повідомив, що у протидії дронам починають задіяти недорогі ракети. Частину таких коштів Україна очікує від міжнародних партнерів, крім того йдеться і про вітчизняні розробки.

Ще одним елементом протиповітряної оборони стають спеціальні турельні установки. За словами Зеленського, їх уже налічується десяток, а кількість таких систем планують збільшувати.

Реактивні безпілотники представляють додаткову складність для ППО через високу швидкість, тому пошук ефективних і водночас економічно виправданих способів перехоплення має особливе значення. Використання авіації, ракет та турелів дозволяє формувати кілька рівнів протидії повітряним загрозам.

Заява президента свідчить про те, що Україна робить ставку не на одне рішення, а на поєднання різноманітних коштів. Найближчим часом посилення боєкомплекту F-16 та надходження нових систем можуть розширити можливості боротьби з російськими реактивними дронами. Конкретних термінів постачання ракет та подальшого нарощування турельних установок Зеленський не уточнив.

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