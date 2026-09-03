Реактивні дрони спричинили хаос в обласному центрі: моторошні деталі про руйнування і постраждалих

У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Одесу, застосувавши безпілотники. Один з ударів припав по житловій багатоповерхівці. Внаслідок атаки пошкоджені квартири та автомобілі, а кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Серед потерпілих є діти.

Фото: з відкритих джерел

Повітряна тривога в Одеському районі протягом ночі оголошувалася кілька разів. Зокрема, черговий сигнал небезпеки пролунав уже під ранок — тривога тривала з 05:17 до 05:32. Перед цим військові попереджали жителів регіону про загрозу застосування реактивних безпілотників.

Серйозних пошкоджень унаслідок нічної атаки зазнав 21-поверховий житловий будинок. За інформацією керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, руйнування зафіксовані одразу на кількох поверхах висотки.

Зокрема, внаслідок удару пошкоджено квартири з 10-го по 17-й поверх. Руйнувань також зазнали автомобілі, які були припарковані біля будинку.

Спочатку інформація про масштаби наслідків атаки уточнювалася, однак згодом стало відомо, що кількість потерпілих збільшилася. Загалом у результаті російського удару постраждали 17 людей, серед яких троє дітей.

"Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 17 людей, серед них — троє дітей. Усім надається необхідна допомога", — повідомив Сергій Лисак.

На місці російського удару працюють відповідні служби. Постраждалим надають необхідну допомогу, водночас уточнюються масштаби пошкоджень житлового будинку та іншого майна.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову вдався до традиційних тез кремлівської пропаганди, висунувши безпідставні звинувачення на адресу України та заявивши про нібито поширення в країні "нацистської ідеології". Про це очільник російського МЗС заявив під час виступу на лекторії в межах Східного економічного форуму.