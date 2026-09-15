Раніше подібні заяви були провальними: Трампа жорстко рознесли за нову обіцянку щодо України

Заяву президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість між Україною та Росією щодо взаємної відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі поки не варто сприймати як підтвердження реального перемир'я. Відсутність конкретних деталей та узгодженого механізму виконання домовленостей залишає ризик повторення попереднього невдалого сценарію. Про це заявив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За його словами, заяви американського президента нерідко випереджають фактичні результати переговорів. Тому говорити про гарантоване припинення атак на енергетичні об'єкти ще зарано.

"Бо Трамп — це Трамп. Я будь-яку заяву Трампа сприймаю дуже стримано. Не треба її сприймати як істину в останній інстанції, що все вже домовлено, все зроблено. Трамп живе в паралельній реальності", — пояснив Фесенко.

Політолог нагадав про попередню спробу домовитися про обмеження ударів. Тоді Вашингтон окремо контактував із Києвом та Москвою, однак спільного документа так і не з'явилося.

"Все зірвалося, тому що не було узгодженого документа, американці вели окремо переговори з росіянами, окремо з нами. Нібито домовилися, а врешті-решт все зірвалося, росіяни відмовилися це виконувати. Зараз може бути схожа історія", — попередив експерт.

Фесенко припускає, що поспішна заява Трампа може бути пов'язана і з внутрішньополітичними інтересами США напередодні проміжних виборів до Конгресу. Одним із важливих для американців питань залишаються ціни на пальне.

"Для нього важливо оголосити про це, бо він сподівається, що, як із цінами на нафту, коли він неодноразово робив заяви про припинення вогню і це мало ефект — зниження ціни на нафту. Зараз він сподівається на такий же ефект", — зазначив Фесенко.

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