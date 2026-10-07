Ракетний кулак проти окремих об'єктів: як змінилася тактика ворога під час останньої масованої атаки

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Недилько Ксения
Російські війська, ймовірно, переглянули свій підхід до організації та проведення масштабних повітряних нападів на Україну. Аналізуючи характер останнього обстрілу, профільні аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що окупанти почали фокусувати максимальну вогневу міць на критично малій кількості локацій, відмовившись від колишньої практики хаотичного розпилення сил.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Зокрема, фахівці зафіксували чіткий розподіл засобів ураження за конкретними географічними векторами.
При цьому експерти звернули увагу на аномально низьку активність безпілотної авіації. Вони підкреслили, що кількість задіяних дронів виявилася відносно скромною, якщо порівнювати її з розмахом попередніх масштабних операцій ворога. Такий крок може вказувати на те, що загарбники гнучко коригують пропорції між типами озброєння з огляду на розташування обраних мішеней.
Фахівці також спрогнозували можливий розвиток подій для тих регіонів, які знаходяться далі від лінії фронту та кордонів із РФ.
Водночас у моніторингових спільнотах закликають утримуватися від поспішних узагальнень, адже для остаточних висновків потрібен довший час спостережень.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ заявило, що завдало ударів по підприємствах, де нібито виготовляли ракети "Фламінго". При цьому українські рятувальники звітують, що вже загинуло багато мирних людей, які спали у своїх домівках.