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Ракетний кулак проти окремих об'єктів: як змінилася тактика ворога під час останньої масованої атаки

Нові пріоритети ворога: аналітики пояснили, чому Росія спрямувала масу крилатих ракет на обмежену кількість цілей

7 жовтня 2026, 14:54
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Недилько Ксения

Російські війська, ймовірно, переглянули свій підхід до організації та проведення масштабних повітряних нападів на Україну. Аналізуючи характер останнього обстрілу, профільні аналітики та моніторингові спільноти зазначають, що окупанти почали фокусувати максимальну вогневу міць на критично малій кількості локацій, відмовившись від колишньої практики хаотичного розпилення сил.

Ракетний кулак проти окремих об'єктів: як змінилася тактика ворога під час останньої масованої атаки

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зокрема, фахівці зафіксували чіткий розподіл засобів ураження за конкретними географічними векторами.

"Балістика була спрямована на декілька конкретних об’єктів, — повідомляють у моніторингових каналах, описуючи структуру нічного нальоту. — Крилаті ракети: основними напрямками руху стали Кременчук, Олександрія та Прилуки".

При цьому експерти звернули увагу на аномально низьку активність безпілотної авіації. Вони підкреслили, що кількість задіяних дронів виявилася відносно скромною, якщо порівнювати її з розмахом попередніх масштабних операцій ворога. Такий крок може вказувати на те, що загарбники гнучко коригують пропорції між типами озброєння з огляду на розташування обраних мішеней.

Фахівці також спрогнозували можливий розвиток подій для тих регіонів, які знаходяться далі від лінії фронту та кордонів із РФ.

"Під час ударів по заходу України ворог може задіяти значно більше ударних БпЛА, — припускають аналітики, додаючи, що в такий спосіб противник намагатиметься обійти технічні ліміти власної зброї: — На тих напрямках, де використання балістики обмежене дальністю і місцями пусків, безпілотники можуть використовуватись як компенсатор у поєднанні з крилатими ракетами".

Водночас у моніторингових спільнотах закликають утримуватися від поспішних узагальнень, адже для остаточних висновків потрібен довший час спостережень.

"Важливо: одна атака ще не свідчить про остаточний перехід до нової сталої тактики, — резюмують автори аналізу, закликаючи до інформаційної гігієни. — Це лише попередня оцінка, яка потребує верифікації під час наступних обстрілів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міноборони РФ заявило, що завдало ударів по підприємствах, де нібито виготовляли ракети "Фламінго". При цьому українські рятувальники звітують, що вже загинуло багато мирних людей, які спали у своїх домівках.



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