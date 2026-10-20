Ракети залишили свій слід: що сталося з житловими будинками у Житомирі після обстрілів

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення обстрілюють житлові будинки. Портал “Коментарі” дізнався, скільки житлових об’єктів було зруйновано та пошкоджено у Житомирі та скільки вдалося відремонтувати.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

У Житомирській міській раді зазначили, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну спричинило значні руйнування житлового фонду міста. Внаслідок обстрілів з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року було зруйновано та пошкоджено житлові будинки:

об’єкти житлового фонду, що зруйновані 19 (два багатоквартирних житлових будинки та 17 приватних житлових будинків).

За цей період також зазнали різного ступеня пошкодження 275 багатоквартирних та 310 приватних будинків, повідомили в міській раді.

За вказаний період із 275 пошкоджених багатоповерхових будинків відремонтовано:

20 (будинки, які зазнали комплексних пошкоджень) через програму “ВідновиДІМ”, розроблену відповідно до Закону України "Про Фонд енергоефективності", на загальну суму 12 650 000 грн;

178 (будинки, в яких були пошкоджені вікна та двері в місцях загального користування) відновлені коштом місцевого бюджету на загальну суму 6 175 131 грн.

“В інших багатоквартирних будинках пошкодження зазнали безпосередньо квартири. Власники цих квартир, а також власники пошкоджених приватних будинків отримують компенсацію на ремонтні роботи через програму “єВідновлення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 16 жовтня прийняли в обробку 315 заяв щодо надання компенсації на відновлення пошкодженого житла. Уже опрацьовано 254 на загальну суму 28 103 676 грн.

Також прийнято в обробку 128 заяви щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. З них 103 опрацьовано на загальну суму 95 993 689 грн.

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