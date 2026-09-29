Ракети РФ зникли не просто так: експерт попередив про нову страшну ескалацію Кремля

Росія може готуватися до нової хвилі масованих ударів по українській критичній інфраструктурі взимку. Ймовірно, Москва накопичує ракетний ресурс, щоб у майбутньому атакувати об’єкти енергетики, тепло- та водопостачання. Таку оцінку в ефірі програми "Що далі?" на Еспресо озвучив військовий аналітик, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман.

Фото: з відкритих джерел

Водночас зараз російські війська активно використовують проти Києва реактивні "Шахеди". За словами експерта, їх запускають невеликими групами — по кілька безпілотників, однак такі атаки можуть фактично розтягуватися на весь день. Мета, як вважає Гетьман, полягає у створенні постійної напруги та ускладненні нормальної роботи столиці.

"Навіщо це робиться? Для того, щоб намагатися максимально паралізувати роботу міста", — пояснив аналітик.

Через тривалі повітряні тривоги можуть виникати перебої у роботі магазинів, транспорту та інших міських сервісів. При цьому Гетьман звернув увагу на те, що Росія останнім часом застосовує менше ракет. На його думку, це може бути пов’язано з підготовкою до майбутніх масованих атак.

"Ракети поки що ми особливо не бачимо. Швидше за все, ракети намагаються накопичити росіяни для того, щоб робити масові удари по нашій енергетиці, по тепло-, водопостачанню, водовідведенню", — зазначив Гетьман.

Він також назвав нинішню тактику РФ поетапною: замість одного масштабного нальоту ворог підтримує тривалі атаки невеликими групами. Окремою проблемою залишаються реактивні дрони, які складніше перехоплювати.

За словами Гетьмана, українські дрони-перехоплювачі вже проходять етап підготовки до масштабнішого виробництва. Саме збільшення їхньої кількості, на думку аналітика, може покращити ефективність протидії швидкісним БПЛА.

"Зразки вже є, виробництво вже налагоджено, залишилося масштабувати", — додав він.



Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати можливості для атак по Україні із застосуванням безпілотників. За інформацією моніторингових ресурсів, уночі окупанти доставили значну партію реактивних БПЛА на пускову позицію поблизу села Цимбулово в Орловській області РФ. Відстань від цієї локації до території України становить приблизно 160–180 кілометрів по прямій.