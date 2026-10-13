Україна ризикує недоотримати 365 млн євро, або близько 18 млрд грн, фінансової допомоги від Європейського Союзу через затримку з ухваленням Антикорупційної стратегії на 2026–2030 роки. Водночас через дефіцит коштів держава вже заблокувала повернення податку на додану вартість (ПДВ) компаніям-експортерам на аналогічну суму. Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк від фракції "Голос".

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За його словами, Верховна Рада планувала розглянути відповідний документ 13 жовтня, однак його знову прибрали з порядку денного.

Железняк наголосив, що виконання антикорупційних зобов’язань пов’язане з отриманням європейського фінансування. За його оцінкою, 365 млн євро, які ЄС передбачив у межах відповідних домовленостей, еквівалентні приблизно 18 млрд грн.

"З сьогоднішнього дня зняли Антикорупційну стратегію, за яку Європейський Союз з 1 жовтня давав 365 млн євро. Давайте порахуємо це на гривні. Це виходить якраз 18 мільярдів гривень, які ви заборгували бізнесу і не можете повернути", — заявив депутат.

Йдеться про законопроєкт №15230-д, який визначає пріоритети державної антикорупційної політики на наступні п’ять років. За наведеними даними, спочатку Україна мала виконати це зобов’язання до кінця другого кварталу 2026 року, а згодом термін перенесли на третій квартал. Однак до 30 вересня документ так і не ухвалили.

Затримка має й економічні наслідки. Через нестачу бюджетних коштів уряд заблокував повернення експортерам ПДВ на 18 млрд грн, що обмежує доступ бізнесу до оборотних коштів.

"Небажання приймати достатньо декларативний антикорупційний документ призвело до того, що у бізнесу заблокували обігові гроші на 18 мільярдів", — наголосив Железняк.

Портал "Коментарі" вже писав, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що домовленість президента США Дональда Трампа щодо російського дизельного пального може мати негативні політичні наслідки для самого американського лідера. На його думку, рішення Вашингтону пов’язане з внутрішнім тиском напередодні проміжних виборів до Конгресу, однак спроба знайти вихід через зовнішню політику може обернутися проти Трампа.