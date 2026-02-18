Путіну вже не врятуватися: у ЄС анонсували безпрецедентне покарання за війну в Україні

Євросоюз заявляє про готовність запровадити повну заборону на надання морських послуг російським нафтовим танкерам, навіть у разі відсутності підтримки країн "Великої сімки" (G7). Проте в Брюсселі ще потрібно подолати внутрішні сумніви та опір окремих держав-членів ЄС.

Фото: з відкритих джерел

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у коментарі для Euractiv підкреслив, що хоча підтримка G7 — до складу якої входять США, Канада, Велика Британія, Японія та інші провідні економіки світу — була б бажаною, вона не є обов’язковою умовою для запровадження санкцій проти морських перевезень російської нафти.

"Чим більше координації, зокрема на рівні G7, тим краще. Але якщо ширшої згоди не вдасться досягти, ЄС готовий діяти самостійно", — наголосив Домбровскіс.

Його слова стали несподіванкою для частини європейських дипломатів, адже раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякала, що заборону планують вводити лише після узгодження з G7. Водночас Швеція, яка виступила однією з головних ініціаторок блокади, підтримує позицію Домбровскіса. Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон зазначила, що "завжди добре, коли нас більше, але краще, щоб хтось робив правильні речі, ніж ніхто".

