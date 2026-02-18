logo_ukra

Путіну вже не врятуватися: у ЄС анонсували безпрецедентне покарання за війну в Україні
Путіну вже не врятуватися: у ЄС анонсували безпрецедентне покарання за війну в Україні

ЄС може самостійно заборонити морські послуги для російських танкерів, але Греція та Мальта чинять опір

18 лютого 2026, 09:40
Клименко Елена

Євросоюз заявляє про готовність запровадити повну заборону на надання морських послуг російським нафтовим танкерам, навіть у разі відсутності підтримки країн "Великої сімки" (G7). Проте в Брюсселі ще потрібно подолати внутрішні сумніви та опір окремих держав-членів ЄС.

Путіну вже не врятуватися: у ЄС анонсували безпрецедентне покарання за війну в Україні

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс у коментарі для Euractiv підкреслив, що хоча підтримка G7 — до складу якої входять США, Канада, Велика Британія, Японія та інші провідні економіки світу — була б бажаною, вона не є обов’язковою умовою для запровадження санкцій проти морських перевезень російської нафти.

"Чим більше координації, зокрема на рівні G7, тим краще. Але якщо ширшої згоди не вдасться досягти, ЄС готовий діяти самостійно", — наголосив Домбровскіс. 

Його слова стали несподіванкою для частини європейських дипломатів, адже раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натякала, що заборону планують вводити лише після узгодження з G7. Водночас Швеція, яка виступила однією з головних ініціаторок блокади, підтримує позицію Домбровскіса. Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон зазначила, що "завжди добре, коли нас більше, але краще, щоб хтось робив правильні речі, ніж ніхто". 

Портал "Коментарі" вже писав, що найскладнішим питанням у переговорах між Києвом і Москвою залишається статус територій, яке, за словами посла США при НАТО Метью Вітакера, є основною перешкодою на шляху до завершення війни в Україні. Дипломат у коментарі Fox News підкреслив, що саме цей аспект робить переговори надзвичайно складними та важливими.



