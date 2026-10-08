На тлі нових спроб відновити переговори питання про те, чи готовий Захід прийняти завершення війни на умовах Путіна, знову виходить на перший план. Москва наполягає на умовах, які включають територіальні вимоги та інші політичні поступки України, тоді як Київ і європейські партнери заявляють про необхідність справедливого та тривалого миру. Українська Правда Чи може втома від війни та бажання Вашингтона отримати дипломатичний результат змусити Захід погодитися на частину російських вимог? Видання "Коментарі" дізналося думку трьох моделей штучного інтелекту з цього приводу.

Фото: портал "Коментарі"

За версією чат-боту ChatGPT, повна згода Заходу з усіма вимогами Путіна видається малоймовірною, адже такий крок створив би небезпечний прецедент для міжнародної безпеки. Якщо військова сила дозволяє великій державі домагатися поставлених цілей, це може стати сигналом для інших авторитарних режимів. Водночас західні країни можуть розглядати часткові компроміси, спрямовані на припинення активних бойових дій без формального прийняття всіх вимог Кремля.

Головна складність полягає у принциповій різниці між позиціями Москви та Києва. Росія наполягає на територіальних, безпекових і геополітичних вимогах, тоді як Україна прагне зберегти суверенітет, незалежність і отримати надійні гарантії від повторної агресії. Тому Захід, найімовірніше, шукатиме баланс між підтримкою Києва та прагненням завершити бойові дії

Чат-бот Grok переконаний, що більшість західних країн усвідомлюють, що погодження на всі вимоги Володимира Путіна може мати далекосяжні наслідки для європейської безпеки. Якщо Росія вийде з війни з відчуттям перемоги та отримає бажані територіальні чи політичні поступки, це може стати небезпечним сигналом для інших держав.

Водночас на позицію західних політиків впливають втома від тривалої війни, фінансові витрати, внутрішні політичні проблеми та наближення виборчих кампаній. Частина політиків дедалі активніше шукає можливість завершити бойові дії навіть ціною певних компромісів. Дональд Трамп неодноразово наголошував на необхідності швидкого завершення війни й може посилювати тиск на Київ, домагаючись більшої гнучкості.

Чат-бот Gemini припускає, що Захід навряд чи погодиться беззастережно прийняти всі вимоги Володимира Путіна. Водночас це не виключає появи на переговорах питання про певні поступки з боку України. Важливо розрізняти компроміс щодо окремих територіальних чи безпекових питань і домовленість, яка фактично легітимізує російську агресію та створює передумови для нового конфлікту.

Найбільш реалістичним видається сценарій, за якого Захід намагатиметься впливати одночасно на обидві сторони, переконуючи Москву та Київ шукати прийнятний формат завершення війни. Водночас ризик тиску саме на Україну залишається, особливо якщо для США швидке припинення бойових дій стане важливим політичним результатом.

Таким чином усі три моделі ШІ переконані, що, скоріше за все, Захід продовжить шукати формулу завершення війни, але навряд чи погодиться на повну реалізацію умов Путіна. Більш реалістичним виглядає сценарій складних компромісів і тривалих переговорів, під час яких кожна зі сторін буде змушена коригувати свої очікування. Головна інтрига полягає в тому, де саме проходитиме межа між прагненням до миру та небажанням створювати небезпечний прецедент для майбутнього світового порядку.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський документ із нібито планом масштабної атаки по українській енергетиці викликає серйозні запитання. У ньому йдеться про використання сотень дронів, понад тисячу авіабомб та десятків балістичних ракет для ураження десятків об’єктів енергетичної інфраструктури України.