Путіну навмисне дозволяють знищувати все в Україні: союзників жорстко розкритикували після удару РФ

Після російського удару по університетському кампусу кількість постраждалих зросла до 12. Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення атак на енергетику, логістику та міську інфраструктуру й наголосив на необхідності своєчасних поставок ракет для ППО.

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Кількість постраждалих унаслідок російського удару по кампусу університету та прилеглій території зросла до 12 людей. П’ятеро з них — студенти та співробітники навчального закладу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масованої російської атаки.

За його словами, Росія завдала повторного удару балістичними ракетами, коли екстрені служби допомагали постраждалим і ліквідовували наслідки першого влучання. Загалом за ніч російські війська застосували 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників.

Зеленський повідомив про загиблих і влучання в Києві, зокрема в районі Південного мосту. Під ударами також опинилися Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Президент назвав такі атаки серйозною ескалацією російської кампанії проти української логістики. За його словами, основними цілями росіян залишаються енергетичні об’єкти, транспортна інфраструктура та цивільна забудова.

Окремо глава держави звернув увагу на затримки з постачанням ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS. Він наголосив, що несвоєчасна військова допомога послаблює захист України та створює для Росії додаткові можливості завдавати ударів.

"Кожна така затримка — це нове російське влучання в той чи інший об’єкт", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна звернулася до Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі та Італії з проханням передати частину запасів ракет-перехоплювачів для посилення протиповітряної оборони. Київ пропонує партнерам розглянути можливість передати 10% наявних боєприпасів, а згодом компенсувати їх за рахунок майбутніх поставок за вже укладеними контрактами.