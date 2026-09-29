Путіну буде вкрай боляче і без української балістики: експерт заінтригував переломиним ударом Києва

Російські удари по цивільній інфраструктурі Києва можуть посилити дискусію про відповідь України по об'єктах, які забезпечують військовий та економічний потенціал РФ. Таку оцінку висловив політичний експерт Олександр Бабак, коментуючи масовану атаку Росії на українські міста.

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28 вересня російські дрони влучили, зокрема, у будівлю Національної академії наук України та медичний центр "Добробут" у Києві. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Бабак вважає, що характер російських ударів демонструє готовність Кремля продовжувати тиск на цивільне населення. На його думку, після таких атак Україна може посилити удари по російській інфраструктурі, використовуючи передусім далекобійні безпілотники.

"Зеленський сказав, що відповідь обов'язково буде. І ця відповідь дійсно буде. В Росії є цілі, які ми можемо уразити навіть без балістичних ракет", — заявив експерт.

Окремо Бабак звернув увагу на енергетичний сектор Росії. Він припустив, що Україна може зосередити увагу на об'єктах, від яких залежить функціонування російської економіки та промисловості. Ямало-Ненецький автономний округ справді є ключовим регіоном для російського газовидобутку: за даними регіональних документів, на нього припадає понад 80% видобутку газу РФ.

Водночас найбільш дискусійними залишаються твердження експерта про конкретні наслідки можливих ударів по російській газовій інфраструктурі. Бабак вважає, що масштабні атаки на енергетичні та промислові об'єкти можуть створити для Москви додаткові економічні проблеми.

"Якщо на цей терор буде відповідь, то вона буде саме туди", — заявив Бабак, говорячи про російську енергетичну та промислову інфраструктуру.

Портал "Коментарі" вже писав, що нове опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчить, що корупція залишається однією з найгостріших проблем для українців. Політичний експерт Борислав Береза вважає, що результати дослідження демонструють серйозний суспільний запит на зміни та не можуть залишатися без уваги з боку влади.