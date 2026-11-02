logo_ukra

BTC/USD

78024

ETH/USD

2289.62

USD/UAH

45.35

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путіну буде мало і Донбасу: експерт шокував небезпечним сценарієм для України до весни
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну буде мало і Донбасу: експерт шокував небезпечним сценарієм для України до весни

Експерт вважає, що Кремль розраховує продовжувати бойові дії, а можливість замороження війни може залежати від ситуації на фронті навесні

2 листопада 2026, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Розраховувати на швидке завершення війни шляхом переговорів поки що не варто. Таку думку висловив експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, коментуючи перспективи мирних домовленостей між Україною та Росією. На його переконання, російський президент Володимир Путін досі вважає, що може досягти своїх цілей шляхом продовження бойових дій.

Путіну буде мало і Донбасу: експерт шокував небезпечним сценарієм для України до весни

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу на заяви американського держсекретаря Марко Рубіо, який висловлював сумніви щодо можливості швидкого завершення війни дипломатичним шляхом. Бобиренко також наголосив, що навіть передача Росії контролю над усім Донбасом, за його оцінкою, не обов’язково задовольнить Кремль. 

"Треба слухати Рубіо. Він сумнівається у можливості завершення російсько-української війни шляхом переговорів найближчим часом і попереджає, що Росію не задовольнить навіть захоплення всього Донбасу. Тому питання демілітаризованої зони саме по собі не означає, що Путін погодиться зупинитися", — зазначив експерт. 

Бобиренко вважає, що російський лідер продовжує розраховувати на затяжну війну на виснаження. Серед чинників, які можуть підштовхувати Кремль до такого рішення, він назвав очікування сприятливої кон’юнктури на енергетичних ринках, підтримку з боку партнерів Росії та надії на внутрішні проблеми України.

За словами експерта, у Кремлі можуть переоцінювати власні можливості та недооцінювати стійкість України. Через це Путін, на його думку, не поспішає шукати компроміс. 

Окремо Бобиренко припустив, що якщо бойові дії триватимуть протягом осінньо-зимової кампанії, питання про можливе замороження війни може постати навесні. Водночас він наголосив, що багато залежатиме від ситуації на фронті та здатності України витримати удари по тилу й інфраструктурі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що колишній заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісеєв зазначив, що відносини Києва та Вашингтону за президентства Дональда Трампа розвиваються нерівномірно: періоди зближення змінюються дипломатичними загостреннями.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8p3acN1mF8Q
Теги:

Новини

Всі новини