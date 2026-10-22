Путіна можна миттєво змусити до переговорів: до Трампа звернулися із жорстким ультиматумом

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, аби посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. На думку українського лідера, для цього Вашингтону варто посилити тиск на Кремль і застосувати санкційні інструменти, які вже перебувають у розпорядженні американської влади. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю The Diary Of A CEO, відповідаючи на запитання про можливі шляхи завершення російсько-української війни.

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"Трамп може дуже легко посадити Путіна за стіл переговорів, тому що йому це потрібно. Те, як він говорить про мене, — президенту Трампу потрібно взяти саме таку риторику щодо Путіна", — наголосив глава держави.

Зеленський також звернув увагу на можливість запровадження нових обмежень проти Росії. За його словами, відповідні санкційні заходи вже підтримав Конгрес США, а рішення щодо їх застосування залежить від подальших кроків американського президента.

Водночас український лідер не став стверджувати, чому Трамп досі не скористався цими інструментами повною мірою. Він припустив, що на позицію Вашингтона можуть впливати різні чинники, зокрема можливі економічні домовленості, однак підкреслив, що не володіє всією інформацією.

Окремо в інтерв’ю порушили питання американських проміжних виборів і можливого впливу цін на енергоносії на рішення Білого дому. Зеленський зауважив, що США самі експортують енергоресурси, а приватні американські компанії продовжують продавати їх на зовнішніх ринках.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню та готовність розпочати переговори з Росією вже є значним компромісом з боку Києва.