Путін знайшов найкращий спосіб капітуляції України і без ударів: експерт попередив про новий перелом у війні

Росія може намагатися домогтися поступок від України не лише за допомогою ударів по тилу та військового тиску, а й через внутрішньополітичні процеси. Таку точку зору окреслив політолог Валерій Клочок.

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За його словами, кінцевою метою Кремля він вважає встановлення політичного контролю над Україною та перезапуск внутрішньополітичних процесів. При цьому експерт наголосив, що не погоджується з формулюванням про можливу капітуляцію України.

"Україна не капітулює. І навіть треба розуміти, що ціллю Путіна було встановлення підконтрольного політичного режиму в Україні", — заявив Клочок.

На його думку, одним із можливих елементів такого сценарію можуть стати вибори та подальші внутрішньополітичні зміни. Клочок припускає, що Москва зацікавлена у появі в Україні політичних сил, які були б готові домовлятися з Кремлем.

"На сьогоднішній день ціллю Путіна є дійсно зробити так, щоб Україна пішла на вибори і змінилася влада в Україні", — сказав політолог.

Водночас Клочок пов'язує можливий політичний тиск із ширшим баченням Кремля щодо майбутнього України. За його оцінкою, Москва може прагнути обмежити європейську та євроатлантичну інтеграцію України й домагатися змін у політичній системі.

Експерт також зазначив, що нинішні внутрішні проблеми України, зокрема корупційні скандали та суперечки щодо використання ресурсів, можуть створювати додатковий простір для такого тиску.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговорний процес між Україною, США та Росією може отримати новий імпульс, однак потенційні домовленості ще не означатимуть наближення завершення війни. Одним із можливих напрямків переговорів може стати припинення ударів по енергетичних об’єктах. Водночас для України залишається ризик, що Москва використає будь-яку паузу у бойових діях для посилення власних позицій.