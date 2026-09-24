Путін знайшов «кнопку», яка може паралізувати Україну: озвучено тривожну заяву про нову загрозу



















Росія намагається знайти в Україні централізовані системи та об'єкти, удар по яких може спричинити значні проблеми для населення. Йдеться не лише про енергетику, а й про зв'язок, водопостачання, управління та інші критичні сфери. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

Фото: портал "Коментарі"

За його словами, українська сторона вже зробила значну частину інфраструктури більш розосередженою, через що російські удари не дають очікуваного ефекту. Водночас противник продовжує шукати нові вразливі місця.

"Вони зараз намагаються добратися до зв'язку і подивитися методом наукового тику. Тобто вони просто пробують: туди, сюди. По електроенергетиці — та сама картина: у нас електроенергетика зараз розосереджена, тому великого ефекту немає. По атомних станціях вони бити не будуть, і вони це прекрасно знають, тому що ми тут же вдаримо по їхніх станціях", — пояснив Світан.

Експерт зазначив, що аналогічна ситуація склалася з водопостачанням та продовольчим забезпеченням. За його словами, після попередніх спроб створити проблеми українські міста та органи місцевого самоврядування були змушені шукати альтернативні механізми забезпечення населення. Водночас найбільшою потенційною проблемою Світан вважає надмірну централізацію окремих систем. На його думку, Росія саме такі вузли намагатиметься знайти для подальших ударів.

"Росіяни зараз намагаються знайти такі реперні точки, куди можна було б натиснути, щоб одним ударом покласти щось централізоване. Тому треба терміново зараз перевірити всі моменти, пов'язані з такого роду централізацією, і децентралізувати їх. Особливо під зовнішнім тиском такі речі потрібно розосереджувати", — наголосив військовий експерт.

За словами Світана, цифровізація державних процесів також має потенційну вразливість, якщо критично важливі функції концентруються в одному центрі. У разі атаки на такий вузол противник може спробувати паралізувати значну частину системи державного управління.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Україна змінила підхід до переговорів із міжнародними партнерами, зокрема зі США. Київ більше не демонструє готовність зустрічатися за будь-яких умов, а намагається прив’язувати дипломатичні контакти до конкретного результату. Про це заявив політолог Олег Саакян.