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Путін знайшов ідеальну мішень для ударів: що планує знищити в Україні

Штучний інтелект пояснив, чому удари по “Епіцентру” можуть бути спрямовані проти економіки України та цивільного населення

26 жовтня 2026, 14:04
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Кречмаровская Наталия

Росія системно вибиває гіпермаркети мережі “Епіцентр”. Днями під обстріл потрапили торгові об’єкти в Києві, Харкові, Полтаві, Ковелі та інших містах. Штучний інтелект пояснив, чому Кремль обрав таку ціль. 

Путін знайшов ідеальну мішень для ударів: що планує знищити в Україні

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini вважає, що “Епіцентр” — це не лише торгівельна мережа, а й великі складські комплекси з будівельними матеріалами, необхідними для відновлення пошкоджених міст, інфраструктури та житла. Їхнє знищення, за оцінкою чат-бота, може послаблювати будівельний сектор.

Також Gemini наголошує, що для Кремля це ідеальна мішень задля поширення паніки, створення дефіциту товарів першої потреби та тиску на цивільних через перманентне відчуття небезпеки. Це ще один прояв терору проти мирного населення, йдеться у відповіді. 

Чат-бот Copilot також називає “Епіцентр” символом української економіки та стійкості суспільства. На його думку, атаки можуть позбавляти людей доступу до потрібних товарів, знищувати робочі місця та скорочувати податкові надходження.

Окремо чат-бот звертає увагу на психологічний ефект. Торгівельні центри залишаються місцями, де люди можуть відчувати звичний ритм життя попри війну. Тому їхнє знищення Copilot трактує як спробу переконати українців, що безпечне повсякдення неможливе. Водночас, за його оцінкою, такі атаки можуть посилювати згуртованість суспільства.

Чат-бот DeepSeek звертає увагу на російські заяви про нібито військове використання таких об’єктів. За його словами, Міноборони РФ пояснює удари ураженням об’єктів подвійного призначення, де начебто зберігалися товари для ЗСУ. 

На думку моделі ШІ, це свідома стратегія терору проти тилу. Обстріли торгових мереж — це не “точкові військові операції”, а спроба зробити життя в Україні нестерпним і показати, що ніхто ніде не почувається в безпеці. І те, що під удари потрапляють саме великі цивільні хаби, а не лише військові об'єкти, це підтверджує.

Усі три чат-боти сходяться на тому, що знищення “Епіцентру” може завдавати удару не лише по торгівлі, а й по економіці, робочих місцях та психологічній стійкості українців. Gemini найбільше акцентує на будівельних матеріалах і відновленні країни, Copilot — на відчутті нормального життя, а DeepSeek — на стратегії терору проти тилу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про нову стратегію України у війні.




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