Путін змінив правила гри: на що Кремль зробив головну ставку у війні

Заява лідера РФ Володимира Путіна 1 жовтня не дала сигналу про швидке завершення війни. Три моделі штучного інтелекту по-різному оцінили подальший сценарій, але побачили спільну проблему — відсутність готовності Москви до простого компромісу.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що після заяв Путіна не варто очікувати швидкої зупинки війни. Його слова більше схожі на підготовку до затяжного протистояння. На цьому тлі Москва, за оцінкою чат-бота, може дедалі більше тиснути не лише на фронті, а й через удари по тилу — енергетиці, інфраструктурі та економіці.

У такому сценарії Кремль прагнутиме створити умови, за яких Київ погодиться на переговори з максимально слабкої позиції. ChatGPT окремо називає головними питаннями майбутньої домовленості гарантії безпеки, механізм припинення ударів та територіальне питання.

Чат-бот Grok також не побачив у заяві Путіна нового курсу. На його думку, Москва продовжить виснажувати фронт, бити по енергетиці та інфраструктурі й розраховувати на втому Заходу та України.

Окремо чат-бот звертає увагу на ядерну риторику Кремля. За його оцінкою, вона може використовуватися для тиску на США та Європу і створення додаткових перешкод для військової допомоги Україні.

Grok вважає, що зупинка війни можлива лише тоді, коли одна зі сторін відчує, що продовжувати бойові дії вже надто складно. Серед умов, які бот пов’язує з позицією Кремля, — контроль над усім Донбасом і, ймовірно, іншими областями, юридичне закріплення “нових територій”, нейтралітет України та мінімізація західної військової присутності.

Чат-бот DeepSeek оцінює заяву ще жорсткіше. Бот стверджує, що Кремль не демонструє готовності до миру чи компромісів, а його вимоги фактично означають капітуляцію України.

У відповіді DeepSeek згадуються вимоги, які модель ШІ пов’язує з позицією Кремля: виведення українських військ із Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, відмова України від вступу до НАТО, а також “демілітаризація” та “денацифікація”.

За версією DeepSeek, війна триватиме доти, доки в Кремлі вважатимуть, що час працює на Росію.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному — заява Путіна 1 жовтня не виглядає сигналом про готовність Москви швидко зупинити війну. Водночас акценти різняться. ChatGPT говорить про можливість переговорів за наявності гарантій безпеки та домовленості щодо територій, Grok робить наголос на виснаженні та ядерній риториці, а DeepSeek — на максималістських вимогах Кремля.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, як Путін планує дотискати Зеленського.