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Путін зіткнувся із рекордним "локдауном" з початку війни: озвучено гучну заяву про страшну поразку Кремля

Олександр Коваленко заявив про різке зростання втрат автомобільного транспорту російських військ та пояснив, чому говорити про завершення «логістичного локдауну» зарано

14 вересня 2026, 10:20
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Клименко Елена

Російські окупаційні війська зіткнулися з різким зростанням втрат автомобільного транспорту, а вересень може стати для армії РФ рекордним за цим показником. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи ситуацію з російською логістикою.

Путін зіткнувся із рекордним "локдауном" з початку війни: озвучено гучну заяву про страшну поразку Кремля

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, нещодавно російські війська встановили абсолютний добовий рекорд втрат автомобільної техніки — 638 одиниць. При цьому Коваленко здивований заявами про те, що так званий логістичний локдаун нібито завершився і ситуація для окупаційних сил покращилася.

"Не знаю, звідки взялися такі припущення, оскільки я навіть близько не бачу жодного провалу, а навпаки — встановлюються нові рекорди", — наголосив Коваленко.

Експерт також навів дані за перші 11 днів вересня. За його словами, протягом цього періоду російські війська втратили 5 517 одиниць автомобільного транспорту. Така динаміка, зазначає Коваленко, вже випереджає темпи, які фіксувалися у червні, липні та серпні.

Якщо нинішня тенденція збережеться до кінця місяця, вересень може завершитися новим рекордним показником втрат російського автотранспорту. Це особливо важливо з огляду на роль вантажівок та іншої автомобільної техніки у забезпеченні підрозділів на передовій боєприпасами, пальним, продовольством та іншими ресурсами. 

Окремо Коваленко звернув увагу на ситуацію на трасі М-14, де російський транспорт намагається забезпечувати пересування та постачання.

"Логістичний локдаун звалився? Ага, розкажіть про це російським далекобійникам, які намагаються прорватися по М-14 хоч куди-небудь", — підсумував експерт. 

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається завдавати ударів по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні озброєння та військову техніку. Саме з цим можуть бути пов’язані атаки на об’єкти у західних областях, розташовані неподалік кордонів країн НАТО. Таку оцінку в ефірі TVP Info озвучив колишній начальник Генерального штабу Війська Польського, генерал Мечислав Ценюх.



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