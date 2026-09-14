Путін зіткнувся із найгіршим провалом з початку війни: озвучено гучну заяву про фіаско армії РФ

Російські окупаційні війська зіткнулися з різким зростанням втрат автомобільного транспорту, а вересень може стати для армії РФ рекордним за цим показником. На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, коментуючи ситуацію з російською логістикою.

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За словами експерта, нещодавно російські війська встановили абсолютний добовий рекорд втрат автомобільної техніки — 638 одиниць. При цьому Коваленко здивований заявами про те, що так званий логістичний локдаун нібито завершився і ситуація для окупаційних сил покращилася.

"Не знаю, звідки взялися такі припущення, оскільки я навіть близько не бачу жодного провалу, а навпаки — встановлюються нові рекорди", — наголосив Коваленко.

Експерт також навів дані за перші 11 днів вересня. За його словами, протягом цього періоду російські війська втратили 5 517 одиниць автомобільного транспорту. Така динаміка, зазначає Коваленко, вже випереджає темпи, які фіксувалися у червні, липні та серпні.

Якщо нинішня тенденція збережеться до кінця місяця, вересень може завершитися новим рекордним показником втрат російського автотранспорту. Це особливо важливо з огляду на роль вантажівок та іншої автомобільної техніки у забезпеченні підрозділів на передовій боєприпасами, пальним, продовольством та іншими ресурсами.

Окремо Коваленко звернув увагу на ситуацію на трасі М-14, де російський транспорт намагається забезпечувати пересування та постачання.

"Логістичний локдаун звалився? Ага, розкажіть про це російським далекобійникам, які намагаються прорватися по М-14 хоч куди-небудь", — підсумував експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається завдавати ударів по логістичних маршрутах, якими західні партнери постачають Україні озброєння та військову техніку. Саме з цим можуть бути пов’язані атаки на об’єкти у західних областях, розташовані неподалік кордонів країн НАТО. Таку оцінку в ефірі TVP Info озвучив колишній начальник Генерального штабу Війська Польського, генерал Мечислав Ценюх.