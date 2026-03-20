logo_ukra

BTC/USD

70584

ETH/USD

2147.8

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Путін зазнав остаточної поразки на фронті: розкрито катастрофічні втрати диктатора
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін зазнав остаточної поразки на фронті: розкрито катастрофічні втрати диктатора

Попри тривалі спроби, ворог не зумів ані окупувати Донбас, ані захопити Київ, натомість зосередився на атаках по цивільній інфраструктурі

20 березня 2026, 13:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія так і не змогла реалізувати жодного зі своїх ключових задумів на полі бою, водночас зазнаючи значних щомісячних втрат серед особового складу. Про це він розповів в інтерв’ю блогеру Макс Кіменко, коментуючи як ситуацію на фронті, так і взаємодію України з європейськими партнерами.

Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення Москва ставила перед собою амбітні цілі, однак жодна з них не була досягнута. Зокрема, російські війська не змогли встановити повний контроль над Донбасом і провалили спроби захоплення української столиці. Президент підкреслив, що нині армія РФ щомісяця втрачає десятки тисяч військових, і ці втрати продовжують зростати.

Оцінюючи перебіг бойових дій, Зеленський зазначив, що українські сили переважно утримують свої позиції, попри постійний тиск з боку противника. Російські підрозділи регулярно намагаються прорвати оборону, однак ці спроби не приносять очікуваного результату. Натомість, як наголосив президент, через відсутність успіхів на фронті РФ активізує удари по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі.

Окремо глава держави звернув увагу на роль України у сфері глобальної безпеки. За його словами, країна досягла значного прогресу завдяки розвитку сучасних технологій, зокрема безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Він підкреслив, що український досвід протидії масованим атакам дронів є унікальним, і подібних можливостей наразі не має жодна інша держава.

Як вже писали "Коментарі", у понеділок, 16 березня, в центрі Києва, біля пам’ятника Незалежності на Майдані Незалежності, впав російський безпілотник. Forbes-експерт Девід Гемблінг звертає увагу на деталь, яка дозволяє зрозуміти реальний задум Кремля за цією атакою.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини