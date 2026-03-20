Путін зазнав остаточної поразки на фронті: розкрито катастрофічні втрати диктатора

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія так і не змогла реалізувати жодного зі своїх ключових задумів на полі бою, водночас зазнаючи значних щомісячних втрат серед особового складу. Про це він розповів в інтерв’ю блогеру Макс Кіменко, коментуючи як ситуацію на фронті, так і взаємодію України з європейськими партнерами.

За словами глави держави, від початку повномасштабного вторгнення Москва ставила перед собою амбітні цілі, однак жодна з них не була досягнута. Зокрема, російські війська не змогли встановити повний контроль над Донбасом і провалили спроби захоплення української столиці. Президент підкреслив, що нині армія РФ щомісяця втрачає десятки тисяч військових, і ці втрати продовжують зростати.

Оцінюючи перебіг бойових дій, Зеленський зазначив, що українські сили переважно утримують свої позиції, попри постійний тиск з боку противника. Російські підрозділи регулярно намагаються прорвати оборону, однак ці спроби не приносять очікуваного результату. Натомість, як наголосив президент, через відсутність успіхів на фронті РФ активізує удари по енергетичних об’єктах та цивільній інфраструктурі.

Окремо глава держави звернув увагу на роль України у сфері глобальної безпеки. За його словами, країна досягла значного прогресу завдяки розвитку сучасних технологій, зокрема безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Він підкреслив, що український досвід протидії масованим атакам дронів є унікальним, і подібних можливостей наразі не має жодна інша держава.

