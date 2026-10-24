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Путін замахнувся на нові території України: у США розкрили чим небезпечна ідея «історичної Росії»

Кремль продовжує обґрунтовувати територіальні претензії історичними аргументами та не обмежує свої вимоги щодо Донбасу

24 жовтня 2026, 09:52
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Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін продовжує наполягати на територіальних претензіях до України, використовуючи тези про спільну історію двох народів. Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які вивчили останні заяви російського керівництва.

Путін замахнувся на нові території України: у США розкрили чим небезпечна ідея «історичної Росії»

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

22 жовтня Путін назвав окуповані українські землі частиною "історичної Росії". Того ж дня він фактично відкинув пропозицію президента України Володимира Зеленського припинити бойові дії на нинішній лінії фронту.

За оцінкою ISW, за подібною риторикою може ховатися прагнення Кремля закріпити претензії на значно більші території. Аналітики пов'язують поняття "історичної Росії" з концепцією так званої "Новоросії" — невизначеного регіону на півдні та сході України, який Москва намагається подати як історично належать Росії.

Крім Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у подібних російських виставах фігурують також Харківська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області.

При цьому Москва вимагає передати їй території, які російська армія поки що не змогла захопити. Йдеться приблизно про 20,5% Донецької області, 24,5% Запорізької області, включаючи обласний центр, та 30% Херсонської області, у тому числі міста Херсона.

У ISW вважають, що позиція Путіна свідчить про відсутність готовності обмежитися компромісною угодою. Кремль продовжує добиватися заявлених військових цілей, які передбачають серйозні поступки з боку Києва.

Відмова підтримати припинення вогню по лінії фронту також вказує на небажання Москви просто зафіксувати нинішнє становище сторін.

Таким чином, заяви про "історичні території" можуть бути обґрунтуванням подальших домагань Росії. За оцінкою аналітиків, потенційний масштаб цих вимог значно ширший за окремі райони Донбасу і створює додаткові перешкоди для мирного врегулювання.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-23-2026/
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