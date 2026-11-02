Путін за крок до страшної катастрорфи: яка гучна обіцянка Трампа стала шокуючим провалом диктатора

Міністерство оборони Росії планує змінити порядок виплати зарплат військовослужбовцям і перенести грудневі нарахування на січень наступного року. Такий крок пов’язують зі зростанням бюджетного дефіциту та необхідністю збалансувати державні фінанси на тлі величезних витрат на війну проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

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Згідно з проєктом наказу Міноборони РФ, починаючи з 2026 року зарплату за грудень виплачуватимуть із 11 до 21 січня. Раніше військові мали отримувати ці кошти до завершення календарного року. Подібна практика діяла ще за радянських часів.

Водночас нововведення не стосуватиметься військовослужбовців, залучених до бойових дій проти України. Їм і надалі планують перераховувати грудневі виплати до 25 грудня.

Перенесення виплат дозволить російській владі відкласти частину значних бюджетних витрат на наступний фінансовий період. Наприкінці року державні видатки традиційно зростають, а під час війни навантаження на бюджет стало ще більшим.

За прогнозами, у 2026 році витрати російської держави перевищать початковий план приблизно на 10% і становитимуть 48,5 трлн рублів, або близько 602 млрд доларів. Дефіцит бюджету може сягнути 7,3 трлн рублів — 3,2% ВВП. Для порівняння, у вересні його оцінювали приблизно у 2,2%.

Основною причиною погіршення бюджетної ситуації називають зростання військових витрат. Водночас бюджетні плани на наступні три роки свідчать, що Москва не збирається суттєво скорочувати фінансування армії. На виплати особовому складу планують спрямовувати від 9% до 10,4% загальних витрат на національну оборону.

Крім того, у вересні Володимир Путін збільшив штатну чисельність російських збройних сил до 2 441 630 осіб, з яких 1 550 500 — військовослужбовці. Від початку повномасштабного вторгнення встановлена чисельність армії зросла більш ніж на пів мільйона осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що перші з 500 американських ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для українських систем Patriot можуть надійти лише у четвертому кварталі 2030 року.