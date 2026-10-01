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Путін вже загнав Росію у небувалу пастку: експерт приголомшив заявою про нову загрозу для Кремля

Тривала війна дедалі сильніше тисне на бюджет, цивільне виробництво та регіони, зазначив Володимир Цибулько

1 жовтня 2026, 13:30
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Клименко Елена








Російська влада дедалі сильніше залежить від військових витрат, що створює додатковий тиск на бюджет, цивільну промисловість та економіку регіонів. Водночас нинішня Росія не повторює Радянський Союз один в один, тому можливий сценарій її кризи може суттєво відрізнятися від подій 1991 року. Про це заявив політолог Володимир Цибулько.

Путін вже загнав Росію у небувалу пастку: експерт приголомшив заявою про нову загрозу для Кремля

Фото: з відкритих джерел

За його словами, аналогія між політикою Володимира Путіна та економічною моделлю пізнього СРСР має підстави, але її не варто спрощувати до формули "військові витрати — економічна криза — розпад держави".

"Путін справді повторює економічну помилку Брежнєва, але Росія не повторює Радянський Союз. СРСР розвалився не тому, що закінчились гроші. Він розвалився тоді, коли був ослаблений центр більше, ніж міг утримувати політичну угоду між республіками", — зазначив Цибулько.

Політолог звернув увагу на принципову відмінність сучасної РФ від СРСР. Росія має ринкову економіку, продовольчу та енергетичну автономність, однак водночас значно залежить від зовнішніх технологій і торговельних партнерів. 

Війна, за його словами, поступово забирає ресурси, які могли б використовуватися для розвитку цивільної економіки. Значні витрати на озброєння не означають відповідного збільшення продуктивного капіталу країни. 

"Проблема не лише в тому, скільки відсотків ВВП витрачається на армію, а в тому, які ресурси вона висмоктує з решти економіки. Військовий сектор може демонструвати шалене виробництво танків, ракет і дронів, але це не означає збільшення майбутнього продуктивного капіталу країни", — пояснив Цибулько. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія намагається не лише завдавати ударів по українських містах та інфраструктурі, а й створити умови для послаблення міжнародної фінансової підтримки України. Таку оцінку висловив керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=pOPXW-aR4_U
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