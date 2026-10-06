Путін вже тиждень готує щось вкрай небезпечне: українців попередили про нову небувалу ескалацію у війні

Відносне затишшя між російськими повітряними атаками зовсім не означає, що загроза для України зменшилася. Навпаки, противник може використовувати паузу для накопичення ударних засобів і підготовки нової масштабної атаки. Про це заявив військовий експерт Роман Світан.

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За його словами, організація серйозного масованого удару потребує певного часу. Російським військовим необхідно визначити потенційні цілі, розробити маршрути для ракет і дронів, а також зібрати достатню кількість засобів ураження.

"Серйозна атака готується мінімум тиждень. Тобто якщо ми бачимо певну паузу, це ще не означає, що росіяни відмовилися від ударів. Вони можуть у цей момент накопичувати необхідну кількість дронів, ракет та інших засобів, щоб потім застосувати їх одночасно", — пояснив Світан.

Експерт вважає, що Росія й надалі робитиме ставку на масоване застосування відносно дешевих засобів ураження. Така тактика дозволяє створювати навантаження на українську протиповітряну оборону та змушувати її витрачати дорогі ракети-перехоплювачі.

На цьому тлі Україні необхідно розвивати додаткові засоби боротьби з повітряними цілями. Зокрема, Світан звернув увагу на автоматизовані кулеметні турелі зі штучним інтелектом. Вони можуть бути ефективними проти низьколітаючих дронів, однак не здатні повністю замінити традиційні системи ППО.

"Такі автоматизовані системи треба розглядати саме як один із рівнів багатошарової протиповітряної оборони. Вони можуть прикривати важливі об'єкти, працювати по низьколітаючих цілях і тим самим зменшувати навантаження на інші засоби ППО", — зазначив військовий експерт.

Водночас Світан прогнозує активніший розвиток українських дронів-перехоплювачів. За його словами, такі апарати можуть стати важливим елементом захисту від повільніших повітряних цілей.

"Дрони-перехоплювачі можуть доповнити нашу систему ППО. Особливо там, де йдеться про боротьбу з відносно повільними цілями, які можна виявити та знищити без використання дорогих зенітних ракет", — додав Світан.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує озвучувати максималістські вимоги щодо завершення війни, тому потенційна мирна угода може виявитися надзвичайно складною для України.