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Путін все прорахував: у США розкрили нову стратегію Росії проти України

Майже 100 тисяч втрат за два місяці та відсутність територіальних успіхів змушують Кремль змінювати тактику

3 листопада 2026, 08:53
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Кравцев Сергей

Росія посилює ракетні та безпілотні атаки на Україну, розраховуючи зробити життя мирного населення нестерпним і змусити Київ піти на поступки. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), які вивчили зміну російської стратегії на тлі невдач на фронті.

Путін все прорахував: у США розкрили нову стратегію Росії проти України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експертів, початковий розрахунок Володимира Путіна полягав у повільному, але постійному просуванні російських військ з надією, що Захід втомиться підтримувати Україну раніше, ніж Росія припинить наступ. Проте українські успіхи на полі бою порушили цей план. У вересні та жовтні 2026 року російська армія зазнала майже 100 тисяч втрат, а територіальні придбання за останні два місяці виявилися негативними.

Тепер Кремль робить ставку на далекобійні удари напередодні зими 2026-2027 років. За даними ISW, російські атаки вже призвели до загибелі та поранень понад 7500 мирних жителів з початку 2026 року – майже на 50% більше, ніж за весь 2025 рік.

У жовтні Росія також активізувала денні обстріли, завдавши щонайменше десяти таких ударів. Під прицілом опиняються торгові центри, енергетична та інша громадянська інфраструктура.

Особливо турбує аналітиків розширення географії атак на захід України та пункти перетину кордонів із Молдовою, Румунією та Польщею. ISW вважає, що таким чином Москва намагається одночасно порушити логістику української економіки та залякати європейські країни, які підтримують Київ.

Експерти наголошують: ключовою умовою протидії російській стратегії залишається посилення української ППО, включаючи постачання американських комплексів Patriot для перехоплення балістичних ракет.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-november-2-2026/
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