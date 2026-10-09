Геополітична ситуація навколо війни в Україні залишається вкрай напруженою, а дипломатичні маневри дипломатів та світових лідерів усе частіше свідчать про наближення нового кулуарного чи офіційного етапу консультацій. На тлі активних виснажливих бойових дій та геополітичних зрушень у таборі партнерів, Москва прагне використати будь-яке затишшя чи переговорну паузу для нав'язування власних правил гри. Російське керівництво робить ставку на виснаження ресурсів України та втому міжнародної спільноти від затяжної війни. З огляду на це виникає ключове запитання: чи готує Володимир Путін черговий жорсткий ультиматум Україні напередодні нового раунду міжнародних переговорів? Портал "Коментарі" дізнавався думки штучного інтелекту з цього приводу.

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Чат-бот ChatGPT переконаний, що якщо Кремль вирішить висунути Україні новий ультиматум, його основними вимогами можуть стати територіальні поступки, скорочення військових спроможностей та обмеження у виборі майбутніх безпекових партнерів. Москва може спробувати подати виконання таких умов як обов’язкову передумову завершення бойових дій. Однак наразі немає підтверджень, що Росія вже підготувала конкретний перелік нових вимог. Багато залежатиме від перебігу переговорів і того, наскільки наполегливо Кремль відстоюватиме власні інтереси.

Водночас можливості Путіна диктувати умови не безмежні, адже війна потребує значних ресурсів, а українська оборона, підтримка партнерів і втрати Росії впливають на розрахунки Кремля. Тому результат переговорів залежатиме і від здатності України та союзників послідовно захищати свої інтереси.

Чат-бот Gemini вважає, що переговори між країнами, які воюють, зазвичай є спробою досягти політичних домовленостей на вигідних для себе умовах. Однак Москва може використовувати дипломатичний процес як додатковий інструмент тиску на Україну. Тому перед новим раундом зустрічей Кремль потенційно здатен висунути низку вимог, які подаватиме як необхідні кроки для завершення війни. Серед них можуть бути питання контролю над окупованими територіями та спроби домогтися визнання нинішньої лінії фронту основою майбутнього врегулювання. Крім того, Росія може знову порушити питання невступу України до НАТО або інших обмежень у сфері безпеки.

Ще одним предметом торгу може стати санкційна політика Заходу. Москва зацікавлена в послабленні економічного тиску, тому може спробувати пов’язати його з виконанням майбутніх домовленостей. Водночас жорсткі вимоги Кремля не обов’язково приведуть до компромісу: навпаки, вони можуть ускладнити переговори та віддалити перспективу миру.

Чат-бот Copilot стверджує, що Кремль не відмовився від своїх стратегічних планів щодо України, а лише змінює риторику відповідно до ситуації на фронті та міжнародних обставин. Перед можливими новими переговорами Москва може спробувати висунути максималістські вимоги, спрямовані на закріплення територіальних здобутків і посилення впливу на майбутнє України. Зокрема, Росія може наполягати на визнанні контролю над окупованими територіями та вимагати відведення українських військ із частин Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей, які вона вважає своїми. Однак такі потенційні вимоги не слід сприймати як підтверджений перелік умов нового ультиматуму.

Іншим можливим напрямом тиску можуть стати вимоги щодо відмови України від вступу до НАТО, обмеження чисельності ЗСУ та недопущення розміщення іноземних військових контингентів. Крім того, Москва може порушувати питання послаблення санкцій і розблокування заморожених російських активів. Тактика висування жорстких умов здатна посилити тиск на Київ і його західних партнерів, але водночас ускладнює досягнення компромісу.

Таким чином, усі три моделі ШІ переконані, що Росія може використати переговорний процес для висунення жорстких вимог, які Кремль подаватиме як необхідні умови завершення війни. Серед потенційних претензій Москви — контроль над окупованими територіями, обмеження євроатлантичного курсу України та послаблення міжнародних санкцій. Водночас результати дипломатичних контактів залежатимуть не лише від позицій сторін за столом переговорів, а й від ситуації на фронті та готовності міжнародних партнерів продовжувати підтримку Києва. Навіть початок нового діалогу не гарантує швидкого врегулювання, адже інтереси України та Росії залишаються суттєво відмінними, а пошук прийнятного компромісу потребуватиме складних домовленостей.

Портал "Коментарі" вже писав, що після чотирирічної перерви Словаччина відновлює військово-дипломатичні відносини з Росією. Братислава вже направила до Москви двох представників військового корпусу, а в самій Словаччині очікують на призначення російського військового аташе. Рішення уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо викликало критику з боку опозиції.